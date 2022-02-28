فعاليات متنوعة نظمتها دبي لمشاركة السعودية ذكرى «يوم التأسيس»

المصدر: دبي- البيان

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تزينت مدينة دبي للاحتفال مع المقيمين والمواطنين داخل المملكة العربية السعودية بالعطلة الرسمية الأولى لذكرى «يوم التأسيس»، بمناسبة مرور ثلاثة قرون على بداية تأسيس الدولة السعودية الأولى، في أجواء احتفالية رائعة مع عرض ضوئي داخل القرية العالمية، بينما أضاء برواز دبي الأفق احتفالاً بالروابط القوية بين دولتي مجلس التعاون الخليجي.

ورحبت دبي بزوارها الكرام من أهل المملكة ودعتهم، للاستمتاع بأفضل التجارب الترفيهية، وقضاء أمتع الأوقات تحت أشعة الشمس الذهبية على الشواطئ الخلابة، فالمدينة تنبض بأبهى صور الحياة، حيث حصلت على المركز الأول كأفضل وجهة سياحية عالمية لعام 2022 من أكبر منصة للسفر في العالم «تريب أدفايزر»، إذ تتمتع بالعديد من معالم الجذب، وأفضل الوجهات السياحية، وأماكن الإقامة الفاخرة.

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