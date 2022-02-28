«قانونية دبي» تشارك بفعاليات متنوعة في شهر الإمارات للابتكار

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ضمن مشاركتها في فعاليات شهر الابتكار 2022 (الإمارات تبتكر)، أطلقت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، عدة مبادرات لتعزيز قيم الابتكار والإبداع واستشراف المستقبل لدى موظفيها، وتوفير بيئة محفّزة على إطلاق أفكارهم الإبداعية التي تُسهم في ترسيخ التميز والريادة المؤسسية.

من جهته، قال الدكتور لؤي محمد بالهول، المدير العام للدائرة: إن تخصيص دولة الإمارات شهراً للابتكار من كل عام، يعكس حرص قيادتنا الرشيدة على أن يكون الإبداع نهجاً راسخاً في صناعة المستقبل، وليس استشرافه فحسب؛ ومن ثمَّ فالابتكار في تطوير المؤسسات لا يمثل اختياراً، وإنما هو إحدى ضرورات التطوير وأدواته في مواجهة التحديات، وتلبية تطلعات قيادتنا ورؤيتها التنموية الشاملة، من خلال إيجاد حلول مبتكرة تدعم خطط الدولة المستقبلية.

وتابع الدكتور بالهول قائلاً: لا تدّخر الدائرة جهداً في دعم كل ما يهيئ بيئة العمل المحفزة لموظفيها على المشاركة بأفكارهم التي تخدم أهدافها التطويرية والتحسينية، اعتماداً على مواردها البشرية في تحقيق أعلى مستوى من الأداء في قطاع الخدمات القانونية الحكومية، ولا سيما أننا نستهل خمسين عاماً مقبلةً من تاريخ الاتحاد، تتطلب استعداداً خاصّاً يواكب متغيرات المستقبل ومتطلباته في إطلاق مشاريع ابتكارية نوعية قابلة للتطبيق.

فعاليات معرفية

وفي هذا السياق، عقدت الدائرة ورشة تدريبية عن (تصميم المستقبل)، تطرقت إلى أهمية سعي الحكومات والمؤسسات لبناء المستقبل وفْق استراتيجيات علمية ومنهجية مدروسة، بالإضافة إلى التعريف بمراحل تصميم سيناريوهاته في ضوء تحولات الواقع وتغيراته المستمرة والتي تقتضي فهماً دقيقاً لمتطلبات استباق المستقبل واستشرافه في قطاع العمل القانوني.

كما تناولت الورشة تعريفاً بكيفية تحديد الأولويات والوقوف على التحديات والإمكانات، من خلال استخدام بعض الأدوات في إنشاء المستقبل، وتطوير التفكير الناقد الذي يقود عملية الابتكار، ويوظِّف ممارساته في صناعة مستقبل لا يرتضي إلا مواقع الريادة.

ولتحفيز روح المبادرة، وتبني الإبداع بوصفه نهجاً شاملاً للحياة، أطلقت الدائرة مبادرة أفضل قصة نجاح في مجال الابتكار وتصميم المستقبل لموظفي الدائرة من خلال المشاركة بأحد المشاريع التي قاموا بتطويرها، وأحدثت تأثيراً كبيراً في إجراءات العمل وتطويرها في الدائرة.

كما وفّرت الدائرة لموظفيها عبر مكتبتها أحدث الكتب الصادرة في مجال الابتكار واستشراف المستقبل، بالإضافة لتوفير محتويات هذه الكتب إلكترونيّاً بتعميمها على موظفي الدائرة، بهدف إثراء المعارف ونشر ثقافة الابتكار، من خلال توظيف المصادر المعلوماتية التي تمتلكها الدائرة في الاطلاع على أحدث الممارسات والمفاهيم التي ترتبط بالابتكار، صاحبَ ذلك تعميمُ مقولات توعية بأبرز مهارات التفكير الابتكاري، وتحفيز طاقات الإبداع لدى الموظفين، والتعريف بأنماط التفكير، والعوامل التي تُشكّل القدرة الإبداعية لديهم.

كما أطلقت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، مسابقةً تنافسيةً لأفضل فكرة ابتكارية لاستشراف مستقبل ما بعد كوفيد 19، وتهدف إلى دراسة مستقبل الخدمات القانونية الحكومية، ومدى استجابتها للمستجدات والتحولات، وتقديم الحلول الابتكارية التي تسهم في تطوير إجراءات وخدمات الدائرة، لتقديم خدمة قانونية حكومية متميزة تلبي تطلعات وتوجهات حكومة دبي.

قاعة الابتكار

وحرصاً من الدائرة على توظيف الممارسات الابتكارية في تطوير منظومة العمل القانوني الحكومي والخدمات القانونية المقدمة للمتعاملين، لتلبية متطلبات التنمية الشاملة في إمارة دبي، دشّنت الدائرة أول قاعة للابتكار القانوني في الدولة، ويهدف تخصيصها إلى تهيئة بيئة العمل لمواكبة التوجهات الحكومية في دعم مسيرة الابتكار، وإدارة جلسات العصف الذهني، بما يسهم في إطلاق المشاريع القانونية، وتحفيز الموظفين على التفكير الجماعي لاستخراج طاقاتهم الكامنة لتحقيق أعلى مستوى من الإبداع في تحسين وتطوير الخدمات التي تقدمها الدائرة.

واستُهِلتْ أولى جلساتها بخلوة عن مستقبل تطوير خدمات الدائرة، وذلك بحضور المدير العام، ومديري الوحدات التنظيمية، واستعرضت فرص التطوير وممكّناته في مواكبة التحولات المتسارعة التي تقتضي تفكيراً ابتكاريّاً قائماً على استشراف المستقبل، والإدراك الواعي للتحديات، ووضع حلول ابتكارية تدعم استدامة التنمية ومستهدفاتها، وتضمن تصدُّر مؤشرات التنافسية العالمية، وتعزيز المكانة الريادية التي تحرص عليها حكومة دبي في مختلف القطاعات.

تكريم

وتحفيزاً لموظفيها على تقديم الأفكار الابتكارية التي يمكن تطبيقها في ممارسات العمل القانوني بالدائرة، وتوفير بيئة عمل ترسِّخ ثقافة الابتكار، كرمت الدائرة عدداً من موظفيها الذين قدموا اقتراحات تطويرية وأفكاراً إبداعية، وهو ما يعكس حرصهم على المشاركة الفاعلة بأفكارهم البناءة التي تعطي قيمة مضافة تنعكس بشكل إيجابي على تطوير خدمات الدائرة، وتلتقي مع الأهداف الاستراتيجية لحكومة دبي.

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