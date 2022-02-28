غباش يترأس وفد «الوطني» بمؤتمر رابطة مجالس الشيوخ والشورى في أفريقيا والعالم العربي

المصدر: أبوظبي - البيان

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يترأس معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وفد المجلس المشارك في المؤتمر الحادي عشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، الذي يستضيفه مجلس المستشارين في المملكة المغربية بمدينة الرباط خلال الفترة ما بين 3 و5 مارس بمشاركة «25» رئيس برلمان.

يضم وفد المجلس في عضويته كلاً من سعيد راشد العابدي، والدكتور طارق حميد الطاير، وصابرين حسن اليماحي، وحميد علي الشامسي، ومريم ماجد بن ثنية، وأحمد حمد بوشهاب، وسهيل نخيرة العفاري، وعذراء حسن بن ركاض، وعفراء بخيت العليلي أعضاء المجلس، والدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

ويلقي معالي صقر غباش كلمة خلال المؤتمر حول موضوع التعاون والتضامن الأفريقي العربي دعامة أساسية للتأهيل الاقتصادي والتنموي في ظل تداعيات جائحة كورونا، وتتمحور كلمات المشاركين في المؤتمر حول موضوع الشباب والمرأة في صلب السياسات التنموية والاستثمارات المستدامة.

تتضمن فعاليات المؤتمر عقد منتدى الحوار البرلماني مع مجالس الشيوخ بأمريكا اللاتينية والكاريبي، والذي ستتركز مناقشته حول دور مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في تعزيز التعاون جنوب-جنوب، والمبادلات التجارية والاقتصادية بين أفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكاريبي: الواقع والآفاق، والعدالة المناخية والصحية: الدور الترافعي لمجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة.

وسيصدر عن المؤتمر ميثاق الرباط لمجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكاريبي.

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