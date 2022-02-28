أمانتا «الوطني» والاتحاد البرلماني الدولي توفران خدمة الترجمة الفورية عن بعد

المصدر: جنيف - البيان

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استضاف المجلس الوطني الاتحادي اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها الـ«287»، التي عقدت لأول مرة خارج نطاق مقر الاتحاد في مدينة جنيف.

وشهدت هذه الاجتماعات لأول مرة تطبيق خدمة الترجمة الفورية عن بعد، التي جاءت ضمن إطار التعاون والشراكة بين الأمانة العامة للمجلس وأمانة الاتحاد.

وأسهم توفير الترجمة الفورية بأربع لغات هي «الإنجليزية، والعربية، والإسبانية، والفرنسية» عبر الاتصال عن بعد، في تمكين رئيس الاتحاد البرلماني الدولي وأعضاء اللجنة التنفيذية الذين يمثلون مختلف المجموعات الجيوسياسية من التواصل والمشاركة في الاجتماع والإدارة الفاعلة له سواء الموجودون في دبي أو في بلدانهم، فقد شارك «عن بعد» ممثلو برلمانات جمهورية الصين، وتايلاند، وأوكرانيا، وصربيا، وأوروغواي، وتمت هذه العملية من خلال أربعة مترجمين موجودين في مدينة «لوكسمبورغ».

حرص

وقال الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، إنه في إطار حرص الأمانة العامة على تقديم مختلف أشكال الدعم الفني والتقني لأنشطة وفعاليات المجلس من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في العمل البرلماني، تم العمل على هذا المشروع من قبل إدارة تقنية المعلومات بالتعاون مع الأمانة للاتحاد البرلماني الدولي، وأثبتت تقنية الترجمة عن بعد جودة عالية ووفرت الجهد والوقت بعد أن تم اتخاذ جميع الاحتياطات التقنية اللازمة.

وأضاف: إن هذه المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق خدمة الترجمة الفورية «عن بعد» في العمل البرلماني، الأمر الذي مكّن جميع أعضاء اللجنة التنفيذية من المشاركة في هذا الاجتماع المهم الذي يعقد لأول مرة خارج نطاق مقر الاتحاد البرلماني الدولي في مدينة جنيف، وأكد أن هناك تعاوناً كبيراً بين المجلس والاتحاد يتم تنفيذه من خلال اتفاقية الشراكة المبرمة بينهما منذ عام 2014.

ونوه بأن الأمانة العامة تدعم عملية التحول الإلكتروني لجميع أعمال المجلس، ويأتي ذلك ترجمة حقيقية لأهمية استخدام أحدث البرامج والأنظمة الإلكترونية ونقل وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات التكنولوجيا الحديثة وتقنية المعلومات لإنجاز جميع ما يتعلق بعمل المجلس إلكترونياً بهدف تعزيز تواصل المجلس مع الجمهور والبرلمانات الأخرى والمؤسسات المختلفة في الدولة، وتسهيل عملية التواصل بين الأعضاء والأمانة العامة والجمهور، فضلاً عن إنجاز عمل المجلس داخل الجلسة وفق أفضل معايير السرعة والدقة.

محاكاة

وقامت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بتجربة محاكاة قبيل انعقاد الاجتماع للتأكد من توفير جميع السبل الكفيلة بإنجاح هذه التجربة، حيث تعد اللجنة التنفيذية الجهاز الذي يشرف على إدارة الاتحاد البرلماني الدولي ويوافي المجلس الحاكم بآرائه، وتتكون هذه اللجنة من «18» عضواً ينتخبهم المجلس الحاكم، ويتم ترشيحهم من المجموعات الجيوسياسية في الاتحاد، بالإضافة إلى رئيسة منتدى النساء البرلمانيات ورئيس منتدى البرلمانيين الشباب بحكم منصبهم، ويعتبر رئيس الاتحاد هو رئيس اللجنة التنفيذية بحكم منصبه.

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