سيف بن زايد يقدّم واجب العزاء بوفاة خليفة الحبتور

المصدر: وام

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قدّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء إلى محمد بن خليفة الحبتور، في وفاة المغفور له نجله خليفة، وذلك بمجلس العزاء بمنطقة ديرة بدبي.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه لأسرة وذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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