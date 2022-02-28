شرطة الفجيرة تناقش اشتراطات السلامة لقائدي دراجات «شركة توصيل»

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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عقدت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة بشرطة الفجيرة اجتماعاً مع وفد شركة طلبات للتوصيل، إذ تم استعراض أهم الإجراءات والتعليمات بشأن تعزيز السلامة المرورية على الطرقات وضبط أمن الطرق للوقاية من الحوادث المرورية، كما تم التطرق إلى أهمية نشر التوعية المرورية لقائدي دراجات شركة «طلبات» والتوعية بشأن قانون السير والمرور والمخالفات المرورية والغرامات المترتبة عليها.

توعية

وأشار العقيد صالح محمد الظنحاني مدير إدارة المرور والدوريات إلى أن الاجتماع جاء في سبيل نشر التوعية بطرائق القيادة الآمنة للدراجات النارية بشركة التوصيل لتحقيق أعلى معايير السلامة في طرق الإمارة كافة، وذلك انطلاقاً من حرص شرطة الفجيرة على المحافظة على أرواح وسلامة أفراد المجتمع كافة، تجسيداً لرؤية وزارة الداخلية في جعل الطرق أكثر أمناً وسلامة والحرص على كل ما يكفل النجاح في زيادة وتعزيز الوعي المروري بين أفراد المجتمع كافة.

وفي ختام اللقاء أكد مدير إدارة المرور والدوريات ضرورة تكثيف الجهود بين إدارة المرور والمؤسسات المجتمعية والخدمية في سبيل تحقيق الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية المتمثل بتعزيز ضبط أمن الطرق.

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