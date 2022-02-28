شرطة أبوظبي تشارك في الحملة المرورية «التزامكم ضمان سلامتكم»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تشارك شرطة أبوظبي في حملة التوعية المرورية الموحدة على مستوى الدولة تحت شعار «التزامكم ضمان سلامتكم» وتركز على أهمية الالتزام بالمسار المخصص وخط السير الإلزامي للمركبات، وعدم التجاوز من غير الأماكن المسموح بها، والالتزام التام بالسرعات المقررة وذلك في إطار الأولوية الإستراتيجية لجعل الطرق أكثر أمناً وتعزيز الإلتزام بقانون السير والمرور.

وقال العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات إن الحملة تركز على توعية مستخدمي الطرق وأفراد المجتمع وتعريفهم بأبرز المخالفات والسلوكيات الخاطئة التي يرتكبها بعض قائدي المركبات في مجالات تغيير المسارات بشكل مفاجئ، والتجاوزات غير القانونية، مما يؤثر في مستويات السلامة المرورية ووقوع الحوادث المرورية المؤسفة.

وأوضح أن الحملة تخاطب أفراد المجتمع بعدة لغات وتركز على التوعية من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بتعزيز الثقافة المرورية وحث مستخدمي الطريق على الالتزام بقوانين السير والمرور، والالتزام بالمسارات الخاصة بهم، ومراعاة حقوق الآخرين، لخفض نسبة الحوادث المرورية إلى أدنى مستوياتها لتحقيق رؤية الحكومة الاتحادية ووزارة الداخلية بأن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم أمناً وسلامة.

وحث على الالتزام بالسرعات المقررة وإفساح الطريق للمركبات التي لها أولوية المرور القادمة من الخلف أو من الجهة اليسرى.. مؤكداً أن الحارة اليسرى مخصصة للتجاوز فقط وعلى قائد المركبة أن يحرص على اتباع القواعد المرورية إذ شرع بالتجاوز وشدد على أن التجاوز الخاطئ سبب رئيسي في الحوادث المرورية.

التزام

وأكد ضرورة الالتزام بخط السير الإلزامي عند تقاطعات الإشارات الضوئية ومداخل ومخارج الطرق والحرص على منع التجاوزات التي يقوم بها بعض السائقين والتي تتسبب بوقوع الحوادث المرورية وتؤدي إلى إصابات بليغة.

وأوضح أن المقصود بخط السير الإلزامي للمركبات هو السير الملزم على المسار المقرر ( الحارة المخصصة ) من خلال علامات السير والمرور سواء أكانت شواخص أو علامات أرضية.

ولفتت المديرية إلى أنها وبالتعاون مع شركائها تتابع باهتمام رصد التجاوزات والمخالفات وطبيعتها ومدى تأثيرها على السلامة المروية ونشرت فيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي لشرطة أبوظبي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الوعي المروري.

ونوهت إلى أن قانون السير والمرور ولائحته التنفيذية يعاقب كل قائد مركبة في حال عدم التزامه بخط السير الإلزامي أو لعدم إفساحه للطريق للقادم من الخلف أو من الجهة اليسرى بالغرامة البالغ قدرها 400 درهم.. ويعاقب كل قائد مركبة عند التجاوز بصورة خاطئة بالغرامة البالغ قدرها 600 درهم و 6 نقاط مرورية على رخصة قائدها.

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