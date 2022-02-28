الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام مغبراً أحياناً نهاراً، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وحركة الرياح: شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/ س، والموج في الخليج العربي يكون متوسطاً إلى مضطرب، ويحدث المد الأول عند الساعة 02:03، والجزر الأول عند الساعة 19:10، والجزر الثاني عند الساعة 06:32.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 18:08، والمد الثاني عند الساعة 21:42، والجزر الأول عند الساعة 14:58، والجزر الثاني عند الساعة 03:46.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 19 90 35 دبي 26 20 95 35 الشارقة 26 16 90 30 عجمان 27 18 90 30 أم القيوين 29 15 85 25 رأس الخيمة 28 14 85 30 الفجيرة 26 21 80 25 العين 30 19 90 25 ليوا 28 17 85 25 الرويس 25 16 80 35 السلع 25 15 80 30 دلما 24 17 85 40 طنب الكبرى 24 16 85 35 طنب الصغرى 24 16 85 35 أبو موسى 24 16 85 35 .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز