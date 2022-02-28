اسعاف دبي والمستشفى الامريكي دبي يناقشان دور الابتكار في تعزيز المنظومة الصحية

المصدر: البيان

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شهد الجناح الأمريكي في أكسبو2020 فعاليات " ملتقى الابتكار " الذي نظمته مؤسسة دبي لخدمات الاسعاف بالتعاون مع المستشفى الأمريكي دبي في يومه الاول وبحضور عدد من المستشارين والمتخصصين في مجال الطب الطاريء . وتضمن الملتقى نقاشات ومباحثات حول مستقبل الابتكار والمبادرات الرقمية والابتكارات التكنولوجية ، كالجراحات الروبوتية والذكاء الاصطناعي ودورهما في دعم قطاع الرعاية الصحية، إلى جانب استعراض أحدث التقنيات والابتكارات التي تمت الاستعانة بها خلال الجائحة لتعزيز كفاءة وفعالية خدمات الرعاية الصحية في إمارة دبي. ثم قدم سعادة خليفة الدراي،المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الاسعاف كلمة قال فيها: بالأمس دشن سيدي صاحب السموالشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة ،رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،أجمل مبنى على وجه الأرض وأيقونة المعرفة و الابتكار الجديدة في دبي، والذي يجسد رؤية دولة الامارات العربية المتحدة الرامية لدراسة المستقبل واستشرافه وتصميمه لتكون الإمارات قبلة للإبداع والعلم والخبرة وتنفرد كنموذج استثائي للنماء المستدام ، والذي يجعلنا جميعا نتحمل مسؤولية النقلة النوعية في شتى القطاعات التنموية والاقتصادية والمجتمعية والإنسانية.

ونتشارك هاجس تطوير الموارد والعقول من خلال تبني ممارسات مبتكرة تدعم المبتكرين في إطار الاستراتيجية الوطنية للابتكار.

نلتقي اليوم في إ كسبو 2020 موطن "تواصل العقول وبناء المستقبل " لنناقش كيف يمكننا أن" نبتكر لنصنع التغيير" في ممارستنا على مستوى المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والشركات والأفراد ورواد الاعمال في مجال الطب الطاريء، ليتم توظيفها في دعم توجهات الدولة نحو الخمسين عاماً المقبلة لتكون أفضل دولة في العالم بحلول مئويتها في العام 2071.

قال شريف بشارة، المدير التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا، المجموعة المالكة للمستشفى الأمريكي في دبي: " يعتبر أسبوع الامارات للابتكار في اكسبو 2020 فرصة مثالية للمستشفى الأمريكي بدبي لبحث مستقبل الابتكار والتقنيات والحلول الرقمية المتقدمة التي تسهم بدور كبير في تعزيز كفاءة وفعالية قطاع الرعاية الصحية في إمارة دبي بشكل خاص والامارات بشكل عام ويسهم في ترسيخ مكانتها كنموذج عالمي للابتكار والتكنولوجيا والتحول الرقمي الذكي."

في ملتقى الإبتكار بحثنا من خلال جلسات حوارية أحدث الابتكارات والحلول الذكية وافضل الممارسات والأفكار المبتكرة بما يسهم في تعزيز منظومة الرعاية الصحية في إمارة دبي ويرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار" وأضاف بشارة: " في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية للمستقبل، قطعت دولة الإمارات شوطاً كبيراً في مسيرة تبني أحدث التقنيات في قطاع الرعاية الصحية، ونحن في المستشفى الأمريكي في دبي نؤمن بأن الابتكار أمر محوري وأساسي في الرعاية الصحية، وهو ما نجحنا في ترجمته على أرض الواقع على مدار السنوات الماضية."

و ذكرت الدكتورة عائشة المطوع مدير الاستراتيجية و التميز المؤسسي ، رئيس مجلس الابتكار في المؤسسة بأن شهر الامارات للابتكار هذا العام له نكهة مختلفة فقد أطل علينا و نحن نحتفي بنجاح الحدث الاستنائي اكسبو2020 دبي و تخلله اطلاق ايقونة الجمال و الابتكار متحف المستقبل و الذي يأتي ليعزز توجه الحكومة نحو تبني الابتكار كنهج حياه، ورصد الاتجاهات المستقبلية وتصميم حلول مبتكرة بأدوات جديدة للتحديات الراهنة والمستقبليةفي كافة مجالات الحياه .

وتأتي مشاركة مؤسسة دبي لخدمات الاسعاف لهذا العام تحت عنوان " نبتكر لنصنع التغيير " من منطلق إيماننا بضرورة ترسيخ ونشر ثقافة الابتكار ومناقشة وتطوير التجارب والمبادرات والمشاريع المستقبلية ليكون الابتكار أحد اهم ركائز مشاريعنا للخمسين عاماً المقبلة مما يعزز الجهود الرامية لجعل دولة الامارات العربية المتحدة الدولة الأكثر ابتكاراً واستعداداً للمستقبل.

وشهد ملتقى الابتكار في يومه الأول توقيع اتفاقية بين المستشفى الامريكي في دبي ومؤسسة دبي لخدمات الاسعاف لتعزيز سبل التعاون الدائم بين المؤسستين لمواصلة الارتقاء بجودة الخدمات التي يقدمها قطاع الرعاية الصحية ، ومدى جاهزيته للمستقبل ، وضمان استدامته من خلال التركيز على تطوير الكفاءات والابتكارات الرقمية وتوظيفها ، ما يمثل نموذجاً يحتذي به عن قوة ومتانة الشراكة بين القطاع العام والخاص.

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