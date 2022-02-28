مجلس الوزراء يقر ميزانية قروض إسكان برنامج الشيخ زايد بـ 12 مليار درهم

المصدر: البيان

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أقر مجلس الوزراء اليوم برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"،ميزانية قروض إسكان برنامج الشيخ زايد بكلفة تبلغ 12 مليار درهم خلال السنوات القادمة.

وقال سموه في حسابه على تويتر" ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء أقررنا خلاله ميزانية قروض إسكان برنامج الشيخ زايد بكلفة تبلغ 12 مليار درهم خلال السنوات القادمة.. الهدف تسريع إنجاز الطلبات .. والانتهاء من كافة قوائم الانتظار خلال الفترة القادمة".

وأضاف سموه" اعتمدنا إنشاء مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة برئاسة الشيخ ذياب بن محمد بن زايد..هدف المجلس وضع خطط..وتنفيذ مشاريع..وبناء شراكات حكومية خاصة لتطوير مناطق الإمارات وقراها سياحياً وتنموياً بما يوفر فرصاً لمواطنيها ومستقبلاً لأبنائها ..متفائل بذياب بن محمد..متفائل بطاقة الشباب..

وتابع " واعتمدنا اليوم سياسة جديدة لتصنيف منشآت القطاع الخاص بما يدعم مستهدفات وخطط التوطين ويوفر حوافز إضافية للشركات الداعمة لتوظيف المواطنين .. ويرسخ شراكة الحكومة مع القطاع الخاص في هذا المجال.

وأضاف سموه" المواطن سيبقى أولوية .. سكناً .. وتنميةً .. وتعليماً .. وفرصاً وظيفية واقتصادية .. المواطن هو بوصلة الحكومة … ودور الحكومة ترسيخ توازن حقيقي بين نمونا الاقتصادي السريع وتوفير أفضل وأكرم حياة لمواطنينا" ..

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