وفد "وام " يبحث التعاون المشترك مع مؤسسات إعلامية وبحثية أمريكية وترحيب واسع بالمشاركة في الكونجرس العالمي للإعلام

المصدر: وام

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بحث وفد من وكالة أنباء الإمارات "وام" سبل تعزيز التعاون الإعلامي المشترك والتبادل الإخباري مع عدد من المؤسسات الإعلامية والبحثية في الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد "وام" برئاسة سعادة محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات إلى عدد من المؤسسات الإعلامية والبحثية في الولايات المتحدة الأمريكية.

تأتي الزيارة في إطار جهود وكالة أنباء الإمارات الرامية إلى توسيع نطاق شراكاتها مع كبرى المؤسسات الإعلامية الدولية المؤثرة لاسيما الأمريكية منها بما يعزز انتشار رسالة الإمارات الحضارية و الإنسانية على مستوى العالم إلى جانب دعوتها للمشاركة في الدورة الأولى من الكونجرس العالمي للإعلام الذي تستضيفه أبوظبي في نوفمبر من العام الجاري و ذلك تعزيزا للحضور الدولي في هذا المحفل الإعلامي الدولي.

وأشادت المؤسسات الإعلامية والبحثية الأمريكية التي زارها وفد وكالة أنباء الإمارات بأجندة الكونجرس العالمي للإعلام و محاورها التي تغطي طيفا واسعا من مجالات صناعة الإعلام و الإعلام الجديد و سبل معالجة التحديات التي تواجه الإعلام عالميا بحضور عربي و دولي واسع .. و أبدت ترحيبا واسعا بالمشاركة في هذا الحدث الإعلامي الدولي المهم.

و قد استهل وفد "وام" جولته بزيارة " المجلس الأطلسي " المؤسسة البحثية الأمريكية و مقرها واشنطن وجرى بحث سبل تعزيز التعاون البحثي بين الجانبين في مختلف المجالات ومناقشة أطر صناعة الإعلام بما في ذلك الأبحاث التي يجريها المجلس لكشف و شرح المعلومات المضللة " أين و متى تحدث".

وزار وفد "وام" صحيفة "ذا هيل" الأمريكية و مقرها واشنطن والتي تأسست في عام 1994 وتشمل تغطيتها "الكونغرس والرئاسة والسلطة التنفيذية والحملات الانتخابية" و يتم توزيعها بشكل مطبوع مجانا في جميع أنحاء واشنطن و على جميع مكاتب الكونغرس وهي مملوكة لمجموعة Nexstar Media Group.. وفي عام 2020 كانت أكبر موقع إخباري سياسي مستقل في الولايات المتحدة.

واطلع وفد الوكالة خلال الزيارة على آليات العمل في الصحيفة و ناقش إمكانية التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجال التبادل الإخباري بما يخدم توجهاتهما الإعلامية.

كما التقى وفد "وام" .. ديفيد جرينهالغ نائب رئيس مجلس الأعمال الأمريكي – الإماراتي .. و أكد الجانبان خلال اللقاء أهمية المجلس ودوره في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين كونه يعكس علاقات الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.

و ناقش الطرفان الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها قطاع الإعلام الإماراتي ضمن مسارات الإمارات للخمسين عاما المقبلة وما يمتلكه من بيئة أعمال وتشريعات مرنة إضافة إلى بنية تحتية رقمية متطورة تعزز نمو قطاع الإعلام بمختلف صنوفه استنادا إلى التكنولوجيا والتقنيات المستقبلية والذكاء الاصطناعي.

من جهته قال ديفيد جرينهالغ إن مجلس الأعمال الإماراتي - الأمريكي نجح في ترسيخ التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين الصديقين بما يواكب توجهاتهما نحو صناعة مستقبل أكثر إشراقا.

و أشاد جرينهالغ بالتطور الكبير الذي تشهده دولة الإمارات في مختلف المجالات لاسيما قطاع الإعلام الذي يلعب دورا أساسيا في التعريف بالبيئة الاستثمارية الواعدة في الإمارات وتشجيع كبرى الشركات العالمية على الدخول إلى أسواق الدولة من خلال التعريف المهني والموثوق بما تزخر به بيئة الأعمال الإماراتية من مقومات فريدة من شأنها أن تساعد الشركات على تحقيق معدلات نمو مرتفعة.

و أشار نائب رئيس مجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي إلى أن دولة الإمارات تواصل ريادتها من خلال منجزها الحضاري التي يشهده العالم أجمع.. مشيدا بنجاح الإمارات في تنظيم إكسبو 2020 دبي و إبهار العالم في ظل الظروف الصحية التي يشهدها العالم ما يعكس إمكانات وقدرات الدولة الاستثنائية في تنظيم أكبر الأحداث العالمية بسواعد أبنائها وإصرارهم على تحقيق النجاحات باحترافية وكفاءة عالية.

وزار وفد وكالة أنباء الإمارات "وام" منصة Axios الإعلامية التي تأسست في عام 2017 لتقديم تغطية أسرع و أكثر ذكاء وفعالية للموضوعات التي تشكل عالما سريع التغير وأصبحت منفذا إعلاميا رائدا ومعروفا للصحافة عالية الجودة مع جمهور مؤثر من المشتركين.

ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الإعلامي والتبادل الإخباري في ظل الاتجاهات الحديثة التي تشكل وسائل الإعلام وطرق تغطية الأخبار ومواكبتها إضافة إلى دور التكنولوجيا الجديدة في تغيير كيفية استهلاك الجمهور للأخبار.

و أكد سعادة محمد جلال الريسي أن الإمارات و الولايات المتحدة الأمريكية ترتبطان بعلاقات استراتيجية راسخة في مختلف المجالات تزداد صلابة وقوة بدعم ورعاية قيادتي البلدين الصديقين.. وقال إن الزيارة تأتي في إطار استراتيجية وكالة أنباء الإمارات "وام" الرامية إلى ترسيخ التعاون الإعلامي والبحثي مع كبرى المؤسسات الدولية لا سيما الأمريكية منها بما يسهم في تعزيز حضور إنجازات الإمارات الحضارية والإنسانية على مستوى العالم وذلك تماشيا مع وثيقة مبادئ الخمسين.

وأضاف أن قطاع الإعلام الإماراتي وفي مقدمته وكالة أنباء الإمارات و بما يمتلكه من خبرات ومقومات فريدة و تأثير دولي واسع قادر على لعب دور مهم في إبراز توجهات الدولة وريادتها في مختلف المجالات الاستراتيجية و الذي تجسد مؤخرا بتدشين متحف المستقبل الذي يعد أيقونة معمارية ملهمة تجسد ريادة الإمارات ورؤيتها نحو مستقبل أكثر ازدهارا وتطورا يجعل من الابداع والابتكار ركائز أساسية في مسيرة الدولة للخمسين عاما المقبلة.

وعبر سعادته عن تطلعه لمشاركة المؤسسات الإعلامية الأمريكية في الكونجرس العالمي للإعلام الذي تستضيف أبوظبي في نوفمبر المقبل من أجل إطلاق نموذج استثنائي للشراكات الإعلامية العالمية وتعزيز التعاون الإعلامي الدولي انطلاقا من أبوظبي إلى العالم أجمع والتي أبدت بدورها ترحيبا كبيرا بالمشاركة.

وفي ختام الزيارة قدم مدير عام وكالة أنباء الإمارات شكره وتقديره إلى القائمين على سفارة الدولة في واشنطن لتوفير الدعم الكامل لوفد الوكالة خلال زيارته ما كان له الأثر الكبير في إنجاحها و تحقيق أهدافها المنشودة.

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