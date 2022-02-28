170 مليون درهم مشروعات تطويرية لكهرباء الشارقة بالمنطقة الوسطى 2021

المصدر: الشارقة - البيان

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نفذت إدارة المنطقة الوسطى بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عدداً من المشروعات التطويرية في الشعبيات والمناطق المختلفة التابعة للمنطقة خلال عام 2021 بتكلفة بلغت 170 مليون درهم تضمنت إنجاز عدد 24 مشروعاً لإنارة الطرق ضمن الحدود الإدارية للمنطقة الوسطى وتركيب ما يقارب 3.433 عمود إنارة لخدمة سكان وأهالي المنطقة الوسطى وتوفير البيئة المناسبة لهم، كما تم تركيب 100 محول في مختلف المشاريع وإنجاز أكثر من 150 مشروعاً لتعديلات المحولات وموزع الطاقة وإلغاء الخطوط الهوائية وإنجاز (500) معاملة لاعتماد مخططات الكهرباء وإضافة الأحمال والتوصيل، بالإضافة لتنفيذ محطتي توزيع بالمدام وسفاري جهد 33 ك.ف، وبلغ مجموع مشاريع العملاء المنجزة لمختلف الأراضي 200 مشروع «الزراعية – السكنية – التجارية – الصناعية».

أفضل الخدمات

وأوضح المهندس خليفة محمد الطنيجي مدير إدارة المنطقة الوسطى بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن المشروعات التطويرية التي نفذتها الهيئة بالمناطق والشعبيات بالمنطقة جاءت تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، بتقديم أفضل الخدمات وإنارة الشعبيات في المنطقة الوسطى.

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