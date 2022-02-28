تعاون بين «إصلاحيتي» الشارقة وأبوظبي

المصدر: (الشارقة - البيان)

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استقبل العميد أحمد عبد العزيز شهيل مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة، وفداً من القيادة العامة بشرطة أبوظبي، برئاسة العميد فيصل عيسى الحمادي مدير مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية، والوفد المرافق له، وهدفت الزيارة إلى تبادل الخبرات، والاستفادة من أفضل الممارسات والابتكارات المطبقة في إصلاحية الشارقة، والتي تخدم منظومة العمل الأمني.

وجرى خلال اللقاء، الذي حضره المقدم حمد سيف الساعدي مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالوثبة، وعدد من الضباط ذوي الاختصاص بالمديرية، والمقدم عبد الله الغزال رئيس قسم الإصلاح والتأهيل بالمؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة، والمقدم عبد الله محيان الكتبي رئيس قسم شؤون النزلاء.

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