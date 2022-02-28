58 % انخفاض الشكاوى عبر برنامج «فزعة» 2021

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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أكد المهندس محمد سيف الأفخم، مدير بلدية الفجيرة تسجيل انخفاض كبير بنسبة 58% في عدد الشكاوى خلال عام 2021 عبر برنامج الشكاوى «فزعة» التابع للبلدية، بتلقي 762 شكوى طوال العام، مقارنة مع عام 2020 الذي سجل 1830 شكوى، وأرجع ذلك إلى جهود البلدية ومواصلة حملاتها المكثفة من أجل تحقيق أعلى مستوى من الرضا والسعادة لكافة أفراد المجتمع.

وأفاد بأن البلدية استطاعت خلال العام الماضي تسخير طاقاتها البشرية والإلكترونية والذكية لاستمرارية تقديم خدماتها بجودة عالية لمراجعيها، الأمر الذي ساهم في تعزيز دورها الفاعل في خدمة الجمهور بكل كفاءة في ظل أزمة كورونا دون تأخير، والتي تمت وفق إجراءات وتدابير احترازية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

ارتفاع

وقال الأفخم لـ «البيان»: إن البلدية شهدت ارتفاعاً في عدد المعاملات المنجزة بنسبة 16% مقارنة مع عام 2020، حيث سجلت عدد 119.859 معاملة في العام الماضي، كما بلغ عدد المتعاملين المسجلين في برنامج تسجيل المتعاملين CRM حوالي 94.278 متعامل تضمنت 7726 معاملة من فئة الأفراد و2395 من الشركات و11 معاملة من الجهات الحكومية.

صعوبات

وأشار إلى أن قنوات تقديم الخدمة ساهمت في تذليل الصعوبات خلال الأزمة وتخفيف الضغط على مبنى البلدية لتسجل المعاملات المدخلة أرقاماً مرتفعة، حيث سجل الموقع الإلكتروني حوالي 108502 معاملة، في حين حققت خدمة «دريشة» 4873 معاملة، تم إنجازها عبر خدمة المركبة التي تأتي تماشياً مع خطط البلدية بتوفير الخدمات المتنوعة والمتميزة لعملائها من أجل توسيع خارطة خدماتها لتصل إلى كل مكان من دون تحميل المراجعين والمتعاملين أي جهد وعناء.

وأوضح أن تطبيق سمارت فجيرة سجل 4076 معاملة مدخلة إلى جانب 2330 خدمة نفذت من الشركاء و58 معاملة من خلال الأفرع، كما سجل مركز الاتصال عدد 46122 مكالمة واردة، فيما بلغ العدد الكلي للعروض والترويجات عن طريق تطبيق آي فجيرة العدد الكلي للعروض حوالي 5914 عرضاً.

حملة تفتيشية

وأفاد بأن شعبة الرقابة الصحية نفذت خلال العام مجموعة من التفتيشات الشهرية بواقع 38896 حملة تفتيشية، لتأمين أعلى معايير السلامة والصحة للسكان، وللتأكد من استيفائهم وتطبيقهم الاشتراطات الصحية، تم خلالها إغلاق (29) منشأة لم تلتزم بالاشتراطات الصحية، وأصدرت 1649 إنذاراً، وسجلت 870 مخالفة.

الرش الضبابي

وقال: إن شعبة مكافحة الحشرات قامت خلال عام 2021 بتنفيذ عدد كبير من الحملات الهادفة إلى حماية سكان الإمارة من الآفات الصحية استهدفت خلال العام الماضي مليوناً و272 ألفاً و638 موقعاً تم فيه إجراء الرش الضبابي، لتوفير كل السبل لتأمين مستوى عال من النظافة في مناطق الإمارة، ولمواكبة النهضة الحضارية والعمرانية، وحفاظاً على بيئة صحية خالية من الأمراض والملوثات والآفات، في حين تركزت عملية الرش الرذاذي في حوالي 271182 موقعاً.

منشآت

أوضح محمد الأفخم بأن فرق التفتيش في البلدية سيواصلون جهودهم المكثفة في مختلف مناطق إمارة الفجيرة، من خلال حملاتهم التي تستهدف كافة منشآت الإمارة، وذلك في سبيل تأمين أعلى معايير الصحة والسلامة للسكان والمقيمين والزوار، إلى جانب أن البلدية ستواصل خططها الاستراتيجية في السعي إلى تطوير خدماتها وإطلاق مبادراتها النوعية من أجل تلبية احتياجات جمهورها، مما يسهم في تحقيق سعادتهم ورضاهم.

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