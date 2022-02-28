نهيان بن مبارك يعزي محمد بن خليفة الحبتور في وفاة نجله

المصدر: دبي- وام

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قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، واجب العزاء إلى محمد بن خليفة الحبتور، في وفاة المغفور له نجله «خليفة»، وذلك بمجلس العزاء بمنطقة ديرة.

كما قدم الشيخ محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم، ومعالي أحمد جمعة الزعابي مستشار رئيس الدولة، واجب العزاء لمحمد بن خليفة الحبتور.

وأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك، عن صادق تعازيه لأسرة وذوي الفقيد.. داعياً الله العلي القدير، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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