120 ألف شخص في الأردن يستفيدون من مساعدات «الهلال» الشتوية

المصدر: عمان - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

عززت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي جهودها الإنسانية وبرامجها الإغاثية للحد من تداعيات البرد الشديد وسوء الأحوال المناخية على حياة المتأثرين واللاجئين في الأردن، وقدمت المزيد من المساعدات الشتوية التي يستفيد منها أكثر من 120 ألف شخص في عدد من المحافظات الأردنية، وتضمنت المساعدات أجهزة التدفئة والأغطية والبطانيات والملابس الشتوية، إلى جانب الطرود الغذائية ومستلزمات الأطفال.

وأشرف وفد «الهلال الأحمر» المتواجد على الساحة الأردنية على توزيع المساعدات على المتأثرين من تداعيات فصل الشتاء من الأشقاء الأردنيين، إلى جانب اللاجئين السوريين في المخيم الإماراتي الأردني في مريجيب الفهود، والمخيمات الأخرى المنتشرة في الأردن.

وامتد التوزيع إلى اللاجئين خارج المخيمات، والذين يقطنون مع أقاربهم أو تستضيفهم عائلات أردنية، وخصصت الهيئة نسبة من هذه المساعدات للشرائح الضعيفة من أصحاب الهمم وكبار السن، لحمايتهم من تداعيات انخفاض درجات الحرارة وشدة البرودة والحد من تفشي أمراض الشتاء.

ويحرك وفد الهيئة بالتعاون مع إدارة المخيم الإماراتي الأردني، قوافل إغاثية يومية إلى الأحياء الأردنية ومخيمات اللاجئين على الحدود السورية الأردنية.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر، أن هذه المساعدات تأتي ضمن برنامج حملة الشتاء التي تنفذها الهيئة في إطار توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس الهيئة، لمساعدة المتأثرين من موجات البرد والأحوال المناخية في 26 دولة حول العالم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز