الجمعة 4 مارس غرة شعبان

المصدر: (الشارقة - وام)

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قالت جمعية الإمارات للفلك إنه وفقاً للحسابات الفلكية يولد هلال شهر شعبان بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 21 والدقيقة 35 بتوقيت الإمارات يوم 2 مارس المقبل الموافق 29 رجب 1433 «يوم الاقتران»، حيث يولد الهلال بعد غروب الشمس، وبالتالي تستحيل رؤيته مساء ذلك اليوم، فيما تتوفر إمكانية رصدة مساء الخميس 3 مارس.

وأوضح إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة الجمعية عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك أنه بالتالي تكون غرة شعبان لعام 1443 هجري يوم الجمعة 4 مارس فلكياً.

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