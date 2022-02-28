توم هدسون: متحمس لخطة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة

المصدر: دبي ـ نهى حوّا

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تحدث المحامي توم هدسون، مؤلف كتاب «الإمارات ذات النمو المطرد» إلى شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية عن قصة نمو الإمارات، معرباً عن إعجابه بوجود خطة للأعوام الخمسين المقبلة في الدولة، حيث يجري العمل على نجاح تنفيذها.

توم هدسون، أشار في حديث مصور مع الشبكة الأمريكية إلى تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تلخص جميع الأهداف التنموية.

وهذا يترجم إلى أين وصلت البلاد في أعوامها الخمسين الأولى، ويعني أن الأمور ستكون مثيرة للحماس في السنوات الخمسين المقبلة.

«كوب 28»

وقال هدسون «إنه متحمس للغاية لاستضافة الإمارات لأعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «كوب 28»، باعتبار أن هذا المؤتمر سيكون الحدث العالمي الكبير المقبل، وهو فضلاً عن كونه يوضح طريقة تفكير القيادة حول التحول في مجال الطاقة، يشكل زخماً حقيقياً من أجل تحقيق مؤتمر «كوب 28» النجاح الذي يستحقه وما يجب أن يكون عليه العالم، ويشكل التطور الطبيعي من إكسبو 2020 دبي».

خطة مقبلة

وأكد هدسون: «ما هو مدهش هو وجود خطة للسنوات الخمسين المقبلة في الإمارات، حيث يخططون لما سيكون عليه العالم في عام 2071، ويوجد هناك الآن منطقة 2071 في أبراج الإمارات، و«هب 71» في سوق أبوظبي العالمي».

النظر للأمام

وبالنسبة إليه كشخص قادم من المملكة المتحدة، يرى أنه من المشجع النظر إلى الأمام ورؤية الخطة وجميع الكيانات الحكومية إضافةً للمزيج السحري، كما وصفه - من الجامعات والرياديين والحكومة وصانعي القوانين - مجتمعين معاً في محاولة لتصور ما سيكون عليه المستقبل، وهذه من الأسباب التي تدفعه ليرغب بأن يكون جزءاً من كل هذا على مدى الخمسين عاماً المقبلة.

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