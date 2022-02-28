«بالتزامكم تتحقق سلامتكم» حملة مرورية لشرطة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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أطلقت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة حملة مرورية توعوية، بالتزامن مع حملة وزارة الداخلية «بالتزامكم تتحقق سلامتكم»، تهدف إلى تعزيز الوعي المروري لدى قائدي المركبات، وبيان أهمية الالتزام والتقيد بالأنظمة المرورية المختلفة، التي تضمن سلامتهم، وسلامة أرواحهم، وممتلكاتهم، والتي تجسد بذلك رؤية شرطة الشارقة المنسجمة مع استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى جعل الطرق أكثر أمناً.

تعزيز

وأشار المقدم عمر بوغانم نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة إلى أن الحملة التي تم إطلاقها، بالتزامن مع حملة وزارة الداخلية توضح الانعكاسات السلبية، نتيجة عدم التقيد باللوائح والإرشادات المرورية، التي تعمل على تعزيز سلامة الطرق، ومنها عواقب الانحراف المفاجئ، والتجاوزات غير القانونية، وتجاوز السرعات المقررة على الطريق، وتبعيات خطورتها على السائقين الآخرين، والمشاة على الأرصفة خارج الطريق.

غرامة

وأوضح المقدم بوغانم أن قانون السير والمرور الاتحادي واللائحة التنفيذية له بينت أن التجاوز بصورة خاطئة توقع على مرتكبها غرامة مالية، تقدر بــ 600 درهم، و6 نقاط مرورية، فيما يعاقب السائق الذي يرتكب مخالفة عدم إفساح الطريق للمركبات، التي لها أفضلية الطريق القادمة من الخلف أو من الجهة اليسرى بغرامة مالية تقدر بـــ400 درهم.

وأكد نائب مدير إدارة المرور والدوريات أن القيادات الشرطية بدولة الإمارات العربية المتحدة تتضافر جهودها الأمنية، للحفاظ على أمن وسلامة مرتادي الطرق من السائقين والمشاة.

كما دعا قائدي المركبات ومستخدمي الطريق إلى الالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور على الطرق الداخلية والخارجية، والتقيد بالسرعات المحددة على الطريق والحرص، والانتباه أثناء القيادة للوقاية من الحوادث المرورية.

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