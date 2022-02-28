مسابقة «الشيخة هند للقرآن الكريم» تختتم فعالياتها اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تختتم اليوم مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم دورتها الثانية والعشـــــرون «1443 - 2022»، والتي كانت بدأت في الخامس من فبراير الجاري واستمرت منافساتها لغاية الرابع عشر منه.

وصرح المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم أن هذه المسابقة المباركة التي تدخل عامها الثاني والعشرين تحظى باهتمام كبير وبرعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحرمه سمو الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم، وحرصت سموها أن تكون هذه المسابقة مفتوحة للجنسين من مواطنين ومقيمين وفي جميع الأعمار، وإتاحة الفرصة لكل حفظة كتاب الله تشجيعاً لهم على مواصلة حفظه وتجويده وتلاوته.

تكريم

وسيقام الحفل الختامي للمتسابقين فئة الذكور اليوم بعد صلاة المغرب مباشرة، بينما يقام الحفل الختامي للإناث غداً الثلاثاء، ويقام الاحتفالان بقاعة جمعية النهضة النسائية بدبي، وسيتم تكريم الفائزين والفائزات بالمراكز الأولى وبقية المشاركين بجوائز مالية وشهادات تقديرية، وبهذه المناسبة توجه رئيس اللجنة المنظمة للجائزة بوافر شكره وتقديره لأعضاء اللجنة المنظمة ولجميع فرق العمل بلجان ووحدات الجائزة والمتطوعين والجهات الحكومية المختلفة، التي ساهمت في تنظيم هذه المناسبة بشكل متميز يليق بمكانة الجائزة الرفيعة وتربعها على قمة المسابقات القرآنية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، كما تقدم بالتهنئة لذوي المشاركين، ووجه الدعوة إلى الجمهور الكريم لحضور الحفل مع التقيد بالإجراءات الاحترازية في التعامل مع جائحة كورونا وفقاً للبروتوكول المعتمد لدى الجهات المختصة في الدولة.

متسابقون

بلغ عدد المتسابقين الذين شاركوا في المسابقة النهائية 49 من الذكور و59 من الإناث، وذلك من خلال فروع المسابقة الستة، وهي حفظ القرآن الكريم كاملاً، فرع حفظ عشرين جزءاً وفرع عشرة إجزاء وفرع خمسة أجزاء للمواطنين وفرع خمسة أجزاء للمقيمين ممن لا تزيد أعمارهم على عشر سنوات، وفرع ثلاثة أجزاء للمواطنين الذين لا تزيد أعمارهم على عشر سنوات.

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