29 ألفاً و539 مخالفة مرورية سجلها «كلنا شرطة» العام الماضي

المصدر: دبي - البيان

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قال العميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن برنامج كلنا شرطة، سجل في العام الماضي 29 ألفاً و539 مخالفة مرورية، بواقع 21 ألفاً و283 مخالفة سجلها عسكريون، و8256 مخالفة سجلتها كاميرات المراقبة، هذا، إلى جانب تسجيل أفراد المجتمع لعدد 28 ألفاً و662 ملاحظة في البرنامج.

تنبيه

وأوضح أن برنامج كلنا شرطة، يعتمد على أفراد المجتمع في تقديم الملاحظات حول تعرضهم لسلوكيات متهورة، سواء تلك التي تعرضوا لها شخصياً، أو مست أشخاصاً آخرين، وبإمكانهم تقديم الشكاوى عن طريق الاتصال بكلنا شرطة، أو عبر التطبيق الذكي، وفق ضوابط واضحة ومحددة، تلغي كلياً احتمال فكرة البلاغات الكيدية، موضحاً ورود مخالفات مرورية أيضاً يسجلها عسكريون أو أشخاص يخوّل لهم القانون الإبلاغ مباشرة عن المخالفات المرورية، واعتمادها فوراً، لافتاً إلى أن الملاحظات التي يسجلها أفراد المجتمع عبر التطبيق الذكي، يتم التثبت من صحتها، وتخضع لشروط معينة، ولا يمكن مخالفة الشخص فور تلقي شكوى ضده، لكن يتم الاتصال به وإبلاغه بذلك، والعمل على تنبيهه، إلى أنه ستتم مخالفته في حال التكرار.

أفراد المجتمع

وذكر العميد المزروعي، أن البرنامج يعتمد بالدرجة الأولى على أفراد المجتمع، ممن يستخدمون الطرقات بصورة يومية، وقد يتعرّضون لمواقف قد تهدد سلامتهم وسلامة أحبتهم من أشخاص متهورين، مؤكداً أنه يجب في مثل هذه الحالات، التواصل مباشرة مع برنامج (كلنا شرطة)، عبر التطبيق الذكي لشرطة دبي على الهواتف الذكية، أو الرقم المجاني (901)، والإبلاغ عن الشخص المخالف.

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