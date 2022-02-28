شرطة أبوظبي تطمئن على أحد منتسبيها بعد تعرضه لحادث

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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زار العميد جمعة سالم الكعبي مدير مديرية شرطة العين بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي الرقيب أول محمد راشد الدرعي من المنتسبين بالمستشفى في العين للاطمئنان على حالته الصحية إثر تعرضه لحادث سير أثناء تأديته العمل.

وأكد حرص شرطة أبوظبي على التواصل مع منتسبيها وتوثيق الروابط بينهم، والاهتمام بالجوانب الإنسانية والاجتماعية لما في ذلك من تخفيف لآلامهم وإدخال السعادة في نفوسهم.

ونقل الوفد المرافق أثناء الزيارة تحيات جميع العاملين في شرطة العين وتمنياتهم له بالشفاء العاجل والعودة إلى أهله وعمله بصحة وعافية.

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