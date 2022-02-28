عبد الله المري يشيد بفوز فريق شرطة دبي بدرع بطولة الرماية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، في نادي ضباط شرطة دبي، فريق شرطة دبي للرماية الفائز بدرع بطولة الرماية السنوية لوزارة الداخلية في نسختها الـ 40، بعد تحقيقه للمركز الأول في المجموع العام للسنة الرابعة على التوالي، وتصدره المراكز الأولى في 3 مسابقات من أصل 6 مسابقات، ضمن منافسات مع كافة القيادات الشرطية المشاركة في البطولة التي أقيمت بميادين الخضيرة في إمارة الشارقة، ونظمها اتحاد الشرطة الرياضي بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة.

وهنأ معاليه الفائزين من العنصرين، الرجالي والنسائي، بحضور اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، والمشرف العام على فريق الرماية، والعقيد علي خلفان المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالنيابة، وعدد من الضباط، مشيداً بأداء الفائزين العالي وجاهزيتهم التي أثمرت عن تحقيق المركز الأول على مستوى القيادات الشرطية في الدولة، مؤكداً أهمية المحافظة على الصدارة في السنوات المقبلة، والاستمرار في التدريب وتطوير المهارات.

تأهيل وجاهزية

وأوضح معاليه أن القيادة تولي المسابقات الرياضية أهمية بالغة من خلال التأكيد على ضرورة وضع خطط سنوية مدروسة للمشاركة في مختلف البطولات المحلية والعالمية، وتأهيل الفريق ليكون جاهزاً للمنافسة في المسابقات والبطولات سعياً خلف المراكز الأولى، مشدداً على الاستغلال الأمثل للمورد البشري والعمل على تمكينه ليسهم في تحقيق نتائج عالية في مختلف المجالات.

ودعا معالي الفريق المري إلى الاستمرار في حصد النتائج وإحراز المزيد من النجاحات والإنجازات الرياضية المختلفة، مؤكداً دعم القيادة العامة لشرطة دبي الدائم لكافة فرقها للمنافسة في مختلف المسابقات المحلية والعالمية.

دعم

من جانبه، أكد اللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم سيف عبيد السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، والمُشرف العام على فريق الرماية، أن لقاء معالي الفريق عبد الله خليفة المري مع أفراد الفريق، يعد دعماً كبيراً لهم لتحقيق المراكز الأولى في مختلف البطولات والمسابقات على الصعيدين المحلي والعالمي، لافتاً إلى أن معاليه حرص خلال اللقاء على تبادل الحديث مع أفراد الفريق والنظر إلى احتياجاتهم وملاحظاتهم.

وتوجه اللواء السويدي بجزيل الشكر لمعاليه على حرصه الدائم على أن تكون رياضة شرطة دبي في المقدمة، مهنئاً القائمين على الرياضة في شرطة دبي بالإنجاز الرابع لدرع الشرطة للرماية لاتحاد الشرطة الرياضي وجهودهم المخلصة.

وأكد المقدم عبد الله سلطان الجلاف، مدير منتخب شرطة دبي للرماية، أن المستوى الرفيع والدقة والحرفية العالية التي أظهرتها فرق شرطة دبي في مسابقات البطولة والنتائج التي تم تحقيقها سببها دعم معالي القائد العام لشرطة دبي الدائم للفريق، لافتاً إلى أن تحقيق 3 مسابقات في المركز الأول ومسابقتين في المركز الثاني من أصل 6 مسابقات، يعتبر إنجازاً كبيراً لفريق شرطة دبي، مشيراً إلى أن الفريق سيعمد إلى العمل والتجهيز للبطولة القادمة وفق أعلى المستويات لتحقيق إنجازات أكثر تضاف لسلسلة إنجازات شرطة دبي الرياضية.

وأضاف أن البطولة تهدف إلى رفع مستوى الرماة ورفد فرق الرماية بالدولة بالخبرات اللازمة، للمشاركة وتحقيق النتائج الإيجابية في البطولات المحلية والإقليمية والدولية، معرباً عن شكره وتقديره إلى معالي القائد العام لشرطة دبي على دعمه الدائم للفريق.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز