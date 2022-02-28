مواطن يحصل على براءة اختراع في نظام الملاحة الداخلية

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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ابتكر المواطن حارب درويش الشحي نظاماً للملاحة الداخلية ليحصد على إثره براءة اختراع.

النظام المعتمد من 9 دول، يقدم خدمات من خلال الهواتف الذكية واللوحية والآيباد، للمساعدة على التجول داخل ما يعرف بـ«المباني الذكية» كالأسواق التجارية أو المطارات أو المتاحف، والتعرف إلى ما تحتويه من قاعات ومحلات وممرات بواسطة أجهزة استشعار يتم زرعها في حوائط المبنى.

ولفت إلى أنه في الأعوام الأخيرة ازداد استخدام الأجهزة المتحركة كالهواتف الذكية وغيرها وذلك لأمور كثيرة، منها توفير معلومات تتعلق بموقع مثل الخرائط، وحرص الكثيرين على استخدام نظام تحديد المواقع المعروف باسم ( GPS) ويراه المخترع الشحي كغيره بأنه غير دقيق جداً، وغالباً ما يكون بطيئاً.

وأكد أن نظامه المُبتكر يسمح بالحصول على نتيجة مواقع دقيقة ظاهرياً.

وقال المخترع الشحي في حديثه لـ«البيان» إن النظام الذي قام بابتكاره يُعنى بتوفير معلومات تتعلق بمواقع مستخدمي الأجهزة المتحركة داخل مبنى متعدد الطوابق، موضحاً بأن ابتكاره يحاول معالجة بعض المشكلات التي تصاحب أنظمة تحديد المواقع.

وأضاف الشحي: تجدر الإشارة إلى مشاركتي سابقاً ضمن وفد دولة الإمارات في معرض ومؤتمر تقنيات الابتكار في هونغ كونغ، إلى جانب مشاركتي مع منصة رواد التكنولوجيا والابتكار وهي مبادرة كل من وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي.

وأشاد بجهود القيادة في دولة الإمارات في دعم المخترعين والمبتكرين وتسليط الضوء على إنجازاتهم العلمية والفكرية في ضوء نمو هذا القطاع بالدولة لاكتساب وتعلم أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في دعم وتمكين الابتكار.

وتجدر الإشارة إلى حصول الشحي إثر تقديمه لهذا الابتكار على الميدالية الذهبية من لجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا.

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