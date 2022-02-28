شرطة الشارقة تستعرض أحدث آلياتها في مهرجان «ويلرز»

المصدر: الشارقة - البيان

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افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام فعاليات النسخة الثانية من مهرجان الشارقة للسيارات «ويلرز»، والذي ينظمه مسرح المجاز، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

واطلع سموه على أحدث مركبات شرطة الشارقة، وآلياتها، وأنظمتها الذكية، واستمع سموه إلى شرح حول نوعية المركبات الأمنية والميدانية والآليات المشاركة، والمهام التي تقوم بها، ومنها المركز الإعلامي المتنقل، والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الجهات الأمنية، في تحقيق الاستجابة الإعلامية الأمنية الآنيّة، وهي مزود بأحدث التقنيات والتجهيزات عالية الكفاءة، والتي من شأنها تقديم تغطية إعلامية خلال الحوادث الكبرى والأزمات.

مهام خاصة

كما اطلع سموه على المركبات التي تستخدم في المهام الخاصة، ومنها مركبة مرافقة وحماية وتأمين الشخصيات الهامة، إلى جانب مركبة من نوع سبارتن مصفحة، تستخدم لمكافحة الشغب والعلميات القتالية والمداهمات في الأماكن الخطرة والمحذوفة.

هذا، وتعرّف سموه إلى الدورية الذكية التي تحتوي على أحدث ابتكارات شرطة الشارقة، وهي مزودة بكاميرات وتقنيات متطورة، وقدرات أمنية عالية، ومنها وجود 5 كاميرات مثبتة على الدورية، يتم التحكم بها من قبل سائق الدورية، لمراقبة الحركة المرورية، ورصد المركبات المطلوبة والمنتهية.

كما أنها تتميز بخاصية الرؤية الليلية والرؤية الحرارية، ويوجد في الدورية طائرة درون، في حالة استعداد لاستخدامها في أي وقت، وتحتوي على نظام ذكي، ويمكن التحكم في الطائرة عن بعد من قبل سائق الدورية، وتم تجهيز الزجاج الخلفي للدورية، ليكون عبارة عن شاشة يتم التحكم فيها من خلال سائق الدورية، لإعطاء توجيهات وإرشادات لتنبيه السائقين بوجود حادث مروري أمامهم، لتخفيف السرعة، أو الاتجاه إلى مسرب آخر.

كما عرضت شرطة الشارقة خلال الفعالية، الدراجة الكهربائية، والتي تستخدم في تأمين الفعاليات، وهي مزوده بكاميرات، وجهاز لوحي مزود بنظام مروري وجنائي، وتم تعديل مواصفاتها، لتوائم العمل الأمني، وتعمل لأكثر من 8 ساعات دون شحن، هذا، إلى جانب عدد من المركبات التي تدعم عمل الأجهزة الشرطية والأمنية في تنفيذ مهامها، وتحقق جودة الحياة الأمنية لمجتمع الإمارات.

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