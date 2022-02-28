الظفرة تستضيف احتفالية اليوبيل الذهبي لوزارة الداخلية

المصدر: الظفرة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، نظمت وزارة الداخلية حفلاً بمناسبة اليوبيل الذهبي، وذلك ضمن احتفالات الدولة بعام الخمسين، الذي أقيم على شاطئ المغيرة بالمرفأ بمنطقة الظفرة ضمن سلسلة الاحتفالات المقامة بهذه المناسبة في جميع إمارات الدولة، واستضافته القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بحضور اللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي.

واشتمل الحفل الذي بدأ بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة على عروض تفاعل معها الحاضرون، وتضمن عرضاً للطابور العسكري لجميع قطاعات وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة ومشاركة الطلبة المرشحين في الكليات والأكاديميات الشرطية بالدولة، وعرضاً لطائرات الهيلكوبتر ومركبات وآليات ودوريات الشرطة، وعرضاً للمشاة الصامتة، وعروضاً موسيقية.

حضر الحفل أحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة بالإنابة، ومديرو القطاعات بشرطة أبوظبي، واللواء أحمد محمد رفيع رئيس أمانة اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوبيل الذهبي لوزارة الداخلية، وعدد من ضباط وزارتي الداخلية والدفاع، إلى جانب حضور عدد من مديري الدوائر الحكومية بمنطقة الظفرة، وجمهور كبير من سكان المنطقة.

ريادة

وقال اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، في كلمة له بمناسبة الاحتفال: نعتز اليوم ونحن نحتفي باليوبيل الذهبي لوزارة الداخلية ضمن احتفالات الدولة بعام الخمسين بالإنجازات الريادية الكبيرة التي حققتها وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة في الدولة، ونثمن عالياً توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والتي عززت الدعم والرعاية بمسيرة الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في ربوع الوطن الغالي.

وأضاف: «لقد تحققت هذه الإنجازات الكبيرة ضمن العمل الأمني والتنسيق والتعاون المشترك بين القيادات العامة للشرطة في الدولة، والذي انعكس إيجابياً في تحقيق المكانة الريادية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تطبق واحدة من أبرز وأهم الاستراتيجيات الأمنية المتطورة في العالم، وتواكب التطورات الأمنية وتتابع المستجدات وفق أفضل الخطط الأمنية».

وأكد أن مواصلة أبوظبي تصدُّر قائمة المدن الأكثر أماناً في العالم للعام السادس على التوالي تعكس حالة الأمن والاستقرار التي تنعم بها الإمارات، وترسخ مكانتها وجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار والزيارة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز