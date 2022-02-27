الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد ان يكون الطقس المتوقع على الدولة خلال الأيام المقبلة على النحو التالي:

الإثنين:

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية الشرقية - غائم جزئيا وغائما أحياناً على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الشمالية والشرقية - انخفاض في درجات الحرارة.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

حالة البحر: مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

الثلاثاء:

الطقس: رطب على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً - صحو إلى غائم جزئيا بوجه عام ومغبرا أحياناً نهاراً - انخفاض اخر في درجات الحرارة.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

حالة البحر: متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

الأربعاء:

الطقس: رطب على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً - صحو إلى غائم جزئيا أحيانا.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الخميس:

الطقس: ضباب وضباب خفيف صباحاً على المناطق الساحلية والداخلية - صحو إلى غائم جزئيا - ارتفاع في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

حالة البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الجمعة:

الطقس: مغبر و غائم جزئيا أحياناً - ارتفاع اخر في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

حالة البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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