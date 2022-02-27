توقعات سقوط أمطار غداً على الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الشمالية والشرقية، ويصبح مغبراً أحياناً مع انخفاض في درجات الحرارة رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية الشرقية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً خاصة على البحر.

وحركة الرياح: شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والموج في الخليج العربي متوسط يضطرب أحياناً، ويحدث المد الثاني عند الساعة 01:33، والجزر الأول عند الساعة 30:18، والجزر الثاني عند الساعة 05:42.

وفي بحر عمان الموج خفيف إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 05:21، والجزر الأول عند الساعة 07:14، والجزر الثاني عند الساعة 01:03.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً.

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 30 19 85 30 دبي 28 19 85 30 الشارقة 27 18 80 35 عجمان 26 20 85 35 أم القيوين 26 17 80 30 رأس الخيمة 27 19 80 40 الفجيرة 26 19 80 30 العين 30 18 80 20 ليوا 32 17 85 20 الرويس 26 15 80 40 السلع 24 14 80 25 دلما 25 16 80 40 طنب الكبرى 24 18 80 40 طنب الصغرى 24 18 80 40 أبو موسى 22 18 80 40 .

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