حشر بن مكتوم يفتتح الدورة 21 من مؤتمر ومعرض «دبي ديرما»

المصدر: البيان

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افتتح سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، مدير عام دائرة الإعلام في دبي، اليوم، فعاليات الدورة الـ21 من مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر "دبي ديرما 2022"، أكبر حدث متخصص في الأمراض الجلدية والعناية بالبشرة والليزر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية تحت شعار "نرسم مستقبل علم الجلدية والتجميل" بمشاركة أكثر من 349 طبيب مختص من جميع أنحاء العالم.

رافق سموه، الدكتور عبدالسلام المدني، الرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض "دبي ديرما" رئيس اندكس القابضة، والدكتور إبراهيم كلداري، أستاذ الأمراض الجلدية رئيس مؤتمر "دبي ديرما" والدكتور حسن كلداري، رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر "دبي ديرما"، والدكتور عبدالوهاب الفوزان، رئيس الأكاديمية العربية للأمراض الجلدية والتجميل رئيس رابطة أطباء الجلد الكويتية، والدكتور رياض مشعل، أمين عام رابطة أطباء الجلد العرب، حيث تجول سموه في أنحاء المعرض وتعرف على آخر المستجدات في عالم طب الجلدية والليزر واطلع على التقنيات الجديدة التي تم تبنيها لتعزيز القطاع والتطور في طرق علاج الجلدية.

وفي هذه المناسبة قال الدكتور عبدالسلام المدني: "وفرت دبي ودولة الإمارات البنية التحتية وكافة الإمكانيات التي مكنتها من الارتقاء بالقطاع الطبي بشكل كبير ومميز ووفق أعلى المعايير الدولية، ما جعلها اليوم محط أنظار أشهر الأطباء من مختلف دول العالم، وهو ما يتضح من حضور هذا العدد الكبير من الأطباء من مختلف أنحاء العالم بصدد البحث العلمي وتبادل الخبرات، من خلال هذا المنتدى العلمي العالمي، الذي يعزز من التعليم الطبي المستمر والتعرف على أحدث ما توصل اليه العلم الحديث في مجال طب وجراحة التجميل والعلاج بالليزر من خلال المحاضرات والندوات المبتكرة."

وحضر الافتتاح الرسمي للمؤتمر نخبة من الشخصيات البارزة في مجال علم الجلدية والتجميل، حيث عكس الحضور الكبير من الخبراء والأطباء وكبرى الشركات المنتجة للتجهيزات والمستلزمات الطبية في علم الجلدية حجم الثقة وقدرة دولة الإمارات بشكل عام ودبي على وجه الخصوص لاستضافة كافة المؤتمرات بمقاييس حماية وأمان عالمية.

وخلال مراسم الافتتاح، رحب الدكتور حسن كلداري بالوفود المشاركة من كافة أنحاء العالم والتي اجتمعت في دبي، مشيراً إلى أن الحدث العالمي يشهد اقبالاً كبيراً في كل نسخة سواء كان حضورياً او افتراضياً مما يعكس مكانة دبي العالمية في مجال صناعة المؤتمرات المتخصصة.

من جانبه قال الدكتور عبد الوهاب الفوزان، رئيس الأكاديمية العربية للأمراض الجلدية والتجميل رئيس رابطة أطباء الجلد الكويتية: "إن اهتمام الحكومات بالعلوم الجلدية وتشجيعهم للأطباء والعلم والعلماء في مجال العلوم الصحية والطبية ومساهمتهم في الارتقاء والتقدم السريع للخدمات الصحية هو ركيزة مهمة وأساسية لتقدم الشعوب، نجح "دبي ديرما" وفي جميع دوراته السابقة في تسليط الضوء على كل ما هو جديد في عالم العلاج بالليزر وجراحة الجلد وعلاج الصدفية وحب الشباب والأمراض الفقاعية وغيرها المزيد."

وأضاف: "نثمن جهود كبار المسؤولين في دبي على الارتقاء بالخدمات الصحية وإقامة المؤتمرات والندوات الدورية مما جعل من الإمارة صرحاً حضارياً وواجهةً مشرفة لجميع الدول العربية."

وقال الدكتور رياض مشعل، أمين عام رابطة أطباء الجلد العرب: "دبي ديرما" ليس فقط مؤتمر علمي، بل يمثل تجمع طبي عالمي يجمع أطباء الجلد وجراحي التجميل في جميع أنحاء العالم معاً في دبي، ونحن هنا اليوم في المكان المثالي لقيادة تبادل المعرفة بين أطباء الجلدية محلياً وعالمياً حول التطورات العلمية الجديدة والمستقبلية في طب الأمراض الجلدية."

ومن المتوقع أن تستقطب هذه الدورة وخلال ثلاثة أيام أكثر من 20 ألف مشارك وزائر سيجتمعون في دبي من داخل الدولة ومن شتى أنحاء العالم لبحث كل ما هو جديد في هذا المجال، وسيتطرق الحدث العلمي إلى التطورات الحاصلة في قطاع طب الأمراض الجلدية والعناية بصحة الجلد، فضلاً عن مناقشة أهم الموضوعات ذات الصلة بالقطاع بما في ذلك التحديات التي يواجهها وسبل التغلب عليها.

وتشمل أجندة المؤتمر هذا العام 326 محاضرة علمية و79 ورشة عمل وأكثر من 90 ملصقاً علمياً تتمحور حول مختلف التطورات والمواضيع المتعلقة بالجراحات التجميلية والليزر وطب الجلد التجميلي ومكافحة الشيخوخة وغيرها. ويشارك في الحدث أكثر من 349 خبيراً ومتحدثاً يستعرضون خبراتهم ومستجدات التقنيات في مختلف التخصصات ذات الصلة.

وتطرق اليوم الأول من المؤتمر إلى شتى المواضيع المتعلقة بعلم الجلدية من مثل الآثار الجانبية الجلدية المثبطة للمناعة وشيخوخة الجلد وآخر مستجدات العلاج الضوئي الديناميكي في الطب وعلم التجميل ومستجدات طرق علاج حب الشباب.

ويحظى مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر، الذي تنظمه سنوياً شركة "اندكس" للمؤتمرات والمعارض العضو في اندكس القابضة، بدعم من رابطة أطباء الجلد العرب والأكاديمية العربية للأمراض الجلدية والتجميل والرابطة الخليجية لأطباء الجلد، والأكاديمية الأمريكية لأطباء الجلد، وهيئة الصحة بدبي، وحكومة دبي، وجمعية الأمراض الجلدية التجميلية في الهند، والجمعية الهندية لأطباء الأمراض الجلدية والتناسلية، والجمعية الدولية للأمراض الجلدية، والجمعية الإيطالية للأمراض الجلدية، والجمعية الباكستانية لأطباء الأمراض الجلدية، وكلية سريلانكا لأطباء الأمراض الجلدية.

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