محمد بن راشد: تجارتنا الخارجية غير النفطية تقفز 27 % في 2021

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله أن تجارة دولة الإمارات الخارجية غير النفطية حققت قفزة بنسبة 27 % في 2021 عن السنة التي قبلها و 11 % عن 2019 .

وقال سموه في حسابه على تويتر" ضمن تطورات الدولة الاقتصادية حققت تجارتنا الخارجية غير النفطية في 2021 قفزة بنسبة 27 % عن السنة التي قبلها و11 % عن 2019 ، حيث بلغت 1.9 تريليون درهم .. انطلاقتنا بعد كوفيد قوية..ونمونا الاقتصادي تصاعدي..وابتعادنا عن الاعتماد على النفط يصل لمرحلة الاستدامة.. والقادم أجمل بإذن الله".

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