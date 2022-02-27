طرق دبي تطلق جائزة التميز لتكريم قطاع خدمة توصيل الطلبات

المصدر: دبي- البيان

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أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي جائزة التميز لقطاع خدمة توصيل الطلبات، بهدف تشجيع شركات وسائقي دراجات توصيل الطلبات على المساهمة في رفع مستوى السلامة المرورية على طرق الإمارة، وتطوير الخدمات التي تقدمها الشركات للمتعاملين، وتضم الجائزة فئتين: الفئة الأولى للشركات، وتشمل تكريم أفضل شركتين في خدمة توصيل الطلبات، وأفضل شركتين في خدمة توصيل الطلبات عن طريق المنصات والتطبيقات الذكية، أما الفئة الثانية، فهي للسائقين المحترفين، وتشمل تكريم أفضل عشرة سائقين سنوياً.

وتولي هيئة الطرق والمواصلات محور السلامة المرورية أهمية قصوى، وتحرص على تنفيذ استراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي، ورؤيتها (صفر وفيات) لتكون دبي الأفضل عالمياً في مجال السلامة المرورية، وتنظيم عمل قطاع توصيل الطلبات، بما يضمن رفع مستوى السلامة المرورية لسائقي الدراجات ومستخدمي الطريق، وتحقيق مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة.

كما تسهم الجائزة في خلق بيئة تنافسية بين شركات توصيل الطلبات، في رفع مستوى الجودة والتميز، في تقديم الخدمات للمتعاملين، ورفع مستوى السلامة المرورية، وتحفيز سائقي توصيل الطلبات، على الالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور، وخدمة المتعاملين.

وأكدت الهيئة أن أهم معايير اختيار فئة أفضل شركة هي الالتزام بمعايير السلامة والجودة والصحة والبيئة واشتراطات الهيئة واتباع أفضل الممارسات العالمية وتطبيق التقنيات الحديثة والتدريب والتأهيل المستمر بالإضافة إلى المساهمة في رضا المتعاملين بينما تم اختيار معايير أفضل سائق لتشمل خلو ملف السائق من الشكاوى والمخالفات والحوادث وتقييم أداء الموظف، بهدف المساهمة فـي تعزيز جودة خدمة التوصيل، بما يدعم نموها ضمن بيئة تراعي السلامة والأمان، موضحه أن جائحة كوفيد ـ 19، عززت نمو الطلب على خدمات شركات توصيل الطلبات، لتلبية احتياجات الجمهور من البضائع والمنتجات، مما فرض الحاجة، لتنظيم عمل هذا القطاع بصورة تضمن تميز الخدمات المقدمة للجمهور، حيث أصدرت الهيئة دليلاً شاملاً عن نشاط طلبات التوصيل، تضمن المواصفات والاشتراطات التي يجب الالتزام بها في الدراجة النارية، والسائق، والاشتراطات الخاصة بتسجيل وترخيص الدراجات والسائقين، ومنها الالتزام بالتأمين الشامل للدراجات النارية، كما دربت الهيئة بالتعاون مع معاهد ترخيص السائقين أكثر من 10000 سائق دراجة لضمان إلمامهم بالشروط والالتزامات، التي ينبغي اتباعها خلال قيادة الدراجات النارية، مع التركيز على التقيد بالسرعة، وعدم القيادة في المسارات السريعة للطريق.

تجدر الإشارة إلى أن دليل نشاط طلبات التوصيل، الذي أصدرته الهيئة، اشتمل على الاشتراطات على مستوى ترخيص المنشأة، وآلية التوصيل، وتدريب وترخيص السائقين، ومواصفات صناديق التوصيل وزي السائق، واشتراطات التعاقد مع شركات التوصيل حسب المعايير والمواصفات العالمية بما يضمن الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة، وتقليل الحوادث المرورية والمساهمة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة في قطاع توصيل الطلبات، الأمر الذي يسهم في تحقيق المصلحة العامة وتحقيق رؤية "صفر وفيات" ضمن استراتيجية السلامة المرورية.

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