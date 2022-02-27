الإمارات بين الكبار الأقوى

المصدر: (دبي - سيد صالح)

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نالت الإمارات المركز العاشر على قائمة أقوى دول العالم، والتي نشرها أمس موقع «بزنس إنسايدر» الشبكي البريطاني. واستند الموقع في تصنيفه لأقوى دول العالم إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها الدور القيادي الذي تضطلع به كل دولة على مستوى العالم، والنفوذ الاقتصادي والسياسي الذي تتمتع به كل دولة، والتحالفات الدولية التي تنتمي إليها، والقوة العسكرية، ومعايير أخرى.

وتطرق موقع «بزنس إنسايدر» إلى الإمارات، فذكر أن ناتجها المحلي الإجمالي السنوي يُقدّر بنحو 421 مليار دولار، وأنها تستقطب ملايين الزوّار سنوياً.

وتفوقت الإمارات على كندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، والهند. كما تفوّقت الدولة أيضاً على دول أوروبا كافة، عدا أربع دول، هي روسيا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وفرنسا.

ونالت الولايات المتحدة الأمريكية لقب أقوى دولة في العالم. وذكر الموقع أن ناتجها المحلي الإجمالي السنوي يُقدّر بنحو 21.4 تريليون دولار، ويبلغ عدد سكانها 328 مليون نسمة. وأضاف أن الولايات المُتحدة تُعتبر أكبر قوة اقتصادية وعسكرية مُهيمنة في العالم.

وجاءت الصين في المركز الثاني، وروسيا ثالثة، وألمانيا رابعة، والمملكة المُتحدة بالمركز الخامس. وكانت المراكز من السادس إلى التاسع من نصيب اليابان، وفرنسا، وكوريا الجنوبية، والسعودية، على التوالي.

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