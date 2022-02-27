محمد بن زايد في مقدمة مودعي ملك الأردن

المصدر: (أبوظبي - وام )

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غادر الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، البلاد أمس، بعد زيارة استغرقت يومين، رافقته خلالها الملكة رانيا العبد الله. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مقدمة مودعيه في مطار الرئاسة في أبوظبي.

ودون صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر «إنستغرام»: «سعدت بزيارة أخي الملك عبد الله الثاني إلى الدولة.. تمنياتي له دوام الصحة والسعادة وللشعب الأردني الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار».

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