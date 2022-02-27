محمد بن راشد يستقبل رئيسة تنزانيا ويزور جناحي بوليفيا وكوبا في إكسبو

المصدر: (دبي - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، سامية سولوهو حسن رئيسة جمهورية تنزانيا

الصديقة التي تزور البلاد لحضور الاحتفال باليوم الوطني لبلادها في معرض «إكسبو 2020 دبي».

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، عن ترحيبه برئيسة تنزانيا والوفد المرافق، مؤكداً سموه عمق الروابط التي تجمع دولتي الإمارات وتنزانيا، وثقته بتحقيقها المزيد من الازدهار في المرحلة المقبلة في ضوء تطابق الرؤى بين البلدين بشأن أهم القضايا الإقليمية والعالمية، والرغبة في توسيع العلاقات المتميزة بين الدولتين عبر شراكة استراتيجية تسهم في بلوغ مستويات أرحب من التعاون بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين ضمن مختلف القطاعات.

ودون سموه على حسابه الرسمي في «تويتر» أمس: «أثناء استقبالنا اليوم فخامة سامية حسن رئيسة تنزانيا في إكسبو دبي 2020 شهدنا توقيع اتفاقيات وناقشنا مجمل العلاقات ولدينا رغبة مشتركة في تطوير الشراكات في الفترة القادمة».

وأكدت رئيسة جمهورية تنزانيا الصديقة حرص بلادها على النهوض بالعلاقات الثنائية مع دولة الإمارات، ورفع مستوى التنسيق بين البلدين ليشمل مختلف المجالات الحيوية، معربة عن بالغ تقديرها لما تشهده دولة الإمارات من نهضة شاملة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وما تحققه من إنجازات نوعية تعكس رؤيتها الطموح للمستقبل، ورغبة أكيدة في مد جسور التعاون بينها وبين العالم.

وهنّأت رئيسة جمهورية تنزانيا دبي ودولة الإمارات على التنظيم الناجح للدورة الأكبر في تاريخ معرض إكسبو، وما يسهم به الحدث العالمي، الذي يعقد المرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوبي آسيا، في تعزيز فرص التواصل وتبادل الأفكار والرؤى بشأن صناعة مستقبل أفضل للجميع، من خلال الإسهام في التغلب على التحديات المشتركة التي تواجه الدول وتعوّق جهود الاستدامة والنمو العالمي.

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسامية سولوهو، توقيع مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وقعها من جانب الدولة معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة ومن الجانب التنزاني السفير مبروك ناصر مبروك، نائب وزير الخارجية والتعاون الشرق الأفريقي.

حضر اللقاء، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش المفوض العام لإكسبو 2020 دبي، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

زيارة

كما زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمس بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، جناحي بوليفيا وكوبا في «إكسبو 2020 دبي» وذلك في إطار حرص سموه على تفقد جانب من أجنحة الدول المشاركة في الحدث العالمي الكبير المقام تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل» ويضم بين جنباته أجنحة 192 دولة إضافة إلى مشاركة أهم المؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية ونخب المبتكرين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم.

وأكد سموه في الزيارة أهمية ما يضمه الحدث العالمي من أفكار ورؤى تشكل في مجملها قاعدة قوية للبناء عليها والانطلاق منها لمستقبل مزدهر، ينعم فيه الجميع بالخير والتطور والنماء، مشيراً سموه إلى أن دولة الإمارات بما تمتلكه من إمكانات وخبرات في مختلف المجالات، ستكون داعمة لكل الأفكار التي من شأنها تحقيق السعادة للبشرية جمعاء وتغيير حياة الناس للأفضل انطلاقاً من الإمارات إلى العالم.

وبدأت جولة سموه في «إكسبو 2020 دبي» بزيارة جناح دولة بوليفيا المقام في منطقة الاستدامة ويحمل شعار «الطاقة هي الحياة»، حيث اطلع سموه على ما تقدمه من ابتكارات في مجال الطاقة ومشروعات التنمية المستدامة باستخدام أحدث التقنيات، وما تذخر به بوليفيا من تنوع ثقافي وبيئي بما تمتلكه من مسطحات ملحية هي الأكبر في العالم وصولاً إلى غابة الأمازون.

ودون سموه على حسابه الرسمي في «تويتر» أمس: «كما سعدت اليوم بزيارة جناحي بوليفيا وكوبا في إكسبو دبي 2020.. كل دولة مشاركة لديها إمكانات.. وخبرات.. وأفكار.. وفرص كبيرة.. والهدف استفادة الشعوب والدول من تجارب بعضها».

ويركز الجناح على إمكانات بوليفيا التنموية الكبرى في المجالات الرئيسة للاقتصاد العالمي الجديد، بما فيها مصادر الطاقة البديلة، والسيارات الكهربائية وما تذخر به من فرص استثمارية في مجالي الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة والغاز والنفط وغيرها، كما يروج الجناح لدولة بوليفيا بحسبانها وجهة جديدة للسياحة البيئية.

كما زار صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جناح كوبا، حيث استمع سموه إلى شرح عن تجربة كوبا الفريدة والتي تجمع بين الابتكار والتنوع الثقافي من خلال عرض مفردات التراث الكوبي الذي يميز هذه الدولة بشوارعها الملونة وشواطئها الرملية البيضاء وثقافتها الغنية المملوءة بالإبداع.

ويركز الجناح الكوبي في «إكسبو 2020 دبي» على مميزات الحياة الكوبية، من نظام تعليمي يسهم في خلق موجة جديدة من الابتكار، كما يعرض الجوانب الفنية والإبداعية لشوارع هافانا النابضة بالحياة، من خلال مجموعة متنوعة من الأبواب التفاعلية التي يتعرف منها الزائر إلى آفاق التراث الثقافي العريق للبلاد، والمستقبل الواعد الذي ينتظر الأجيال القادمة في مجال التكنولوجيا الحيوية والطاقة المتجددة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز