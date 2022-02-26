سلطان بن أحمد القاسمي يشهد افتتاح مهرجان الشارقة للسيارات «ويلرز»

المصدر: الشارقة – البيان

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شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، عصر أمس، افتتاح فعاليات النسخة الثانية من مهرجان الشارقة للسيارات «ويلرز»، والذي ينظمه مسرح المجاز التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

وتجول سموه في مختلف أرجاء المهرجان، الذي يضم العديد من أركان وأقسام السيارات المتنوعة، حيث تعرّف سموه على العديد من مشاركات المؤسسات والأفراد من السيارات الكلاسيكية والقديمة، والحديثة، وسيارات السباقات السريعة، وغيرها من سيارات الدفع الرباعي والسيارات الفاخرة والمخصصة للسير في الطرقات الوعرة والصخور وغيرها، إلى جانب الدراجات النارية المختلفة.

واستمع سمو نائب حاكم الشارقة إلى شروحات مفصلة عن مختلف أنواع السيارات المشاركة بالمهرجان، من حيث تواريخ صناعتها، وأبرز إنجازاتها، وأسباب تميزها، إلى جانب المهام والمواصفات الخاصة بالسيارات الحكومية مثل سيارات الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، وسيارات الإسعاف، والمستجيب الأول، والسيارات الخاصة بالشرطة على اختلاف أنواعها وإسهاماتها في تطوير العمل الميداني.

ويتضمن المهرجان، الذي يستمر لمدة يومي السبت والأحد، أكثر من 800 سيارة ودراجة نارية، تجمع عشاق السيارات ومحبّي رياضة قيادة الدراجات وهواة المغامرات والسرعة، ما يتيح المهرجان الفرصة للجمهور من كافة أفراد الأسرة والمهتمين، أوقاتاً ممتعة مع المفاجآت والأنشطة التفاعلية والترفيه والألعاب والموسيقى والمسابقات، التي تستهدف التعريف بعالم السيارات، كما تتضمن فعاليات المهرجان عرض عائلة السيارات «الكل في واحد» المخصص لجميع محبي السرعة والإثارة، ويشمل العرض شاشات مختلفة لفئات السيارات المختلفة.

وينظم المهرجان عدداً من المسابقات لاختيار أفضل مشاركين في كل من الفئات المشاركة في المهرجان من السيارات والدراجات النارية، وتتضمن القائمة 26 فئة مختلفة، كما تضم المسابقة عدداً من الفئات الخاصة بالتصميم والتعديل وغيره. وعلى مستوى الدراجات النارية، يقدم المهرجان عدداً من الجوائز لعدد من فئات الدراجات النارية المتنوعة.

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