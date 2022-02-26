الشرطة السياحية في دبي تتلقى 1430 ملاحظة واستفساراً وطلب مساعدة من الجمهور

المصدر: دبي - البيان

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قال العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إن إدارة الشرطة السياحية تلقت 1430 ملاحظة واستفساراً وطلب مساعدة من الجمهور العام الماضي، عبر مختلف قنوات التواصل الإلكترونية والذكية.

وأكد العميد جمال الجلاف أن شرطة دبي انطلاقاً من حرصها على إثراء تجربة المتعاملين، مقيمين وسياحاً، في إمارة دبي، ومنحهم رحلة سعيدة ومميزة لمختلف معالم دبي ومناطقها السياحية، فإننا نستثمر مختلف قنوات التواصل الإلكترونية والذكية للوصول إلى الجمهور في كل مكان، وتقديم خدماتنا ومساعداتنا في أي وقت، مشيراً إلى إمكانية لجوء أفراد المجتمع إلى الشرطة السياحية لطلب المساعدة، أو الاستفسار، أو تقديم الملاحظات والمقترحات، عبر البريد الإلكتروني: touristpolice@dubaipolice.gov.ae، أو عبر الاتصال بالرقم 901، أو تطبيق شرطة دبي الذكي على منصات «الأندرويد»، و«الآيفون»، و«هواوي».

وبيّن أن إدارة الشرطة السياحية استجابت إلى 808 طلبات مساعدة العام الماضي، و419 استفساراً، وتلقت 203 ملاحظات ومقترحات، هذا إلى جانب تنفيذهم العديد من المحاضرات التوعوية للشركاء والمتعاونين معهم، لتقديم خدمات ترقى لتطلعات المتعاملين والزوار، وترفع من مؤشر سعادتهم.

ونوه بأهمية جهود التوعية في واحد من أهم القطاعات في الدولة، خاصة وأن إمارة دبي اليوم تستضيف إكسبو 2020 دبي، الحدث العالمي الأضخم، ما يستوجب منا تكثيف الجهود التوعوية لتعزيز إجراءات التواصل والتعامل في المواقف المختلفة مع السياح.

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