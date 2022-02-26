المري: «مجموعة الرستماني» شريك بارز ومهم

المصدر: دبي - البيان

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استقبل معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مروان عبد الله الرستماني، رئيس مجلس إدارة «مجموعة الرستماني»، في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والعقيد الدكتور أحمد المنصوري، مدير إدارة حماية الحقوق والحريات في الإدارة العامة لحقوق الإنسان.

وأشاد معالي القائد العام لشرطة دبي، بجهود «مجموعة الرستماني»، الداعمة للمجتمع، مؤكداً أنهم شريك بارز ومهم، ولهم باع طويل في مجال العمل الإنساني، والمساهمة في الحملات والمبادرات الوطنية.

وتوجه معالي القائد العام لشرطة دبي، بوافر الشكر إلى مروان الرستماني، نظير جهوده الحثيثة لدعم برامج شرطة دبي، بوصفه أحد الشركاء البارزين والمساهمين في إنجاح الأهداف المرجوة، متمنياً له وللمجموعة السداد والتوفيق.

وفي نهاية اللقاء، منح معالي القائد العام لشرطة دبي ميدالية السعادة لمروان الرستماني.

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