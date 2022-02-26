نيابة دبي تستقبل متدربات المعهد القضائي الفرنسي

المصدر: دبي - البيان

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استقبلت إدارة الموارد البشرية بالنيابة العامة بدبي، متدربات من المعهد القضائي الفرنسي، بهدف الاطلاع على جهود النيابة في رفع كفاءة العمل القضائي وتسريع إجراءاته استناداً إلى أحدث الآليات والنظم التي تضمن تحقيق العدالة؛ وتكفل الحقوق؛ وتعزز سيادة القانون في إمارة دبي.

وقام المستشار الدكتور خالد علي الجنيبي رئيس نيابة بنيابة ديرة بإلقاء محاضرة تعريفية على المتدربات القضائيات تناول فيها التعريف بالنيابة العامة وفروعها وأهم المبادرات والمشاريع القضائية المبتكرة والمتميزة التي تخدم الأفراد والمؤسسات وتضمن حقوقهم بالكفاءة والفاعلية المطلوبة، كما استعرض نماذج لبعض القضايا وأوضح مراحل سير التحقيق والاتهام المتبعة.

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