محمد بن راشد للإسكان تطلق مبادرة (اصبغ معنا)

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، متمثلة بإدارة الاتصال المؤسسي والتسويق، مبادرة (اصبغ معنا)، للحد من ظاهرة الكتابة على الجدران في بعض المشاريع الإسكانية التابعة للمؤسسة، وذلك حفاظاً على المظهر العام لإمارة دبي، بالإضافة إلى توعية الأهالي من مواطنين ومقيمين، بأهمية مكافحة هذه الظاهرة، التي شوهت العديد من مناطق الإمارة.

واستهدفت مبادرة (اصبغ معنا)، المشاريع الإسكانية في منطقتي عود المطينة، ومنطقة الورقاء، وذلك بالتعاون مع الإدارات والقطاعات المعنية بالمؤسسة، بهدف الحفاظ على المظهر العام من الكتابة على الجدران.

وأوضح خالد محمد البناي رئيس قسم الاتصال المؤسسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، إن هذه الظاهرة، تعد تشويهاً للمظهر الجمالي لمدينة دبي ومناطقها السكنية، وتخريباً للممتلكات وتعدياً عليها، كما أنها تمثل خللاً في الناحية التربوية والدينية لبعض الأفراد، وأن المؤسسة حريصة على التصدي لهذه الظاهرة، والتخلص منها نهائياً.

ومن جانبها، أكدت إيمان علي عبد الله رئيس قسم التسويق والشراكات (بالإنابة) في المؤسسة، ضرورة مكافحة ظاهرة الكتابة على الجدران والتخلص منها، منوهة في هذا الصدد، بأهمية إشراك فئات المجتمع في هذا المجال.

وأشارت إلى أن المؤسسة تعمل دوماً على إطلاق عدد من المبادرات والفعاليات المختلفة، التي تسهم في توعية الأفراد بمختلف فئاتهم، بخطر هذه الظاهرة.

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