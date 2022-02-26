مباني «كهرباء دبي» وفعالياتها تدعم الحياد الكربوني وصفرية الانبعاثات بدبي

المصدر: دبي - البيان

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تدعم المباني الخضراء التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي خطة دبي الطموحة للثلاثين عاماً المقبلة لتحقيق الحياد الكربوني وصفرية الانبعاثات الكربونية، والتي تتضمن برامج وآليات تشمل قطاع الطاقة والمياه، وقطاع النقل، والصناعة، والمباني، والنفايات، كما تتضمن الخطة الممكنات والنظم والبحوث والتطوير. وتعتبر الهيئة من أوائل الجهات التي تبنت مفهوم المباني الخضراء في دبي، وحققت الهيئة في عام 2019 سبقاً عالمياً تمثل بحصول دبي على التصنيف البلاتيني العالمي الخاص بالمدن - الريادة في الطاقة والتصميم البيئي، بحسب تصنيف المدن العالمية من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء، لتكون بذلك أول مدينة في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على هذه الشهادة المرموقة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «ندعم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي مدينة ذكية ومستدامة والمدينة الأفضل للحياة على مستوى العالم، وإلى جانب مشاريع الهيئة الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، ومن أبرزها مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، ومشروع الهيدروجين الأخضر، والتي تسهم في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، نعمل على تحقيق خطة دبي الحضرية 2040، من خلال مجموعة كبيرة من المشاريع والبرامج والمسابقات العالمية التي تسهم في تسريع التحول نحو المباني صفرية الطاقة، وتأسيس نموذج مستدام لتوفير الطاقة داعم للنمو الاقتصادي دون الإضرار بالبيئة ومواردها. وتتعاون الهيئة مع مجلس الإمارات للأبنية الخضراء ومختلف الجهات الحكومية والخاصة، لدعم دورها الجوهري في نجاح دبي بتحقيق خفض كبير في الانبعاثات الكربونية، حيث انخفض صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في إمارة دبي بنسبة 22% في عام 2019 و33% خلال عام 2020، لتتخطى بذلك النسبة المستهدفة في استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية 2021 بأكثر من الضعف، حيث تهدف الاستراتيجية إلى خفض الانبعاثات بنسبة 16% بحلول عام 2021».

ولدى الهيئة حالياً سبعة مبانٍ خضراء حاصلة على تصنيف الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) تشمل: المبنى المستدام في القوز، أول مبنى حكومي مستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأكبر مبنى حكومي في العالم يحصل على التصنيف البلاتيني الخاص بالمباني الخضراء وفق مقياس المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء، و«مركز الابتكار» و«مركز البحوث والتطوير» في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومحطة الشبكة الذكية، ومركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، ومجمّع قطاع توزيع الطاقة في منطقة الروية، وجامع الريان في حتا.

مبنى الهيئة

يعتبر المبنى المستدام في منطقة القوز بدبي أول مبنى حكومي مستدام على مستوى الدولة وأكبر مبنى حكومي على مستوى العالم حاصل على التصنيف البلاتيني الخاص بالمباني الخضراء - الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء، في 2013. وتم بناء المبنى وفق معايير المباني الخضراء، حيث إن 36% من مواد بناء المبنى مصنوعة من مواد معاد تدويرها. ويسهم المبنى في ترشيد ما يزيد على 66% من الطاقة بفضل تزويد الأسقف والجدران بعوازل إضافية وتركيب زجاج يتميّز بمقاومة عالية للحرارة، مما يساعد على خفض الانبعاثات وحماية البيئة، بينما تعمل مبردات المياه عالية الكفاءة على تخفيض استهلاك الطاقة. ويستخدم المبنى أنظمة إضاءة موفرة للطاقة، فضلاً عن أجهزة استشعار للحركة للتحكم في الإضاءة. بالإضافة إلى ذلك، يعتمد المبنى المستدام على الطاقة المتجددة من خلال محطة للطاقة الشمسية بقدرة 660 كيلووات على سطح المبنى. كما تسهم الأنظمة المستخدمة في المبنى المستدام في ترشيد 48% من كمية المياه المستهلكة، ويتم إعادة تدوير المياه لاستخدامها في أغراض الري، ويتضمن المبنى كذلك وحدة لمعالجة المياه لإعادة تدوير 100% من المياه العادمة.

مرآب سيارات

حاز مرآب سيارات المبنى المستدام التابع للهيئة عام 2019 شهادة «المرآب الذكي» من «مؤسسة الاعتماد الأخضر للأعمال» (GBCI) التابعة للمجلس الأمريكي للأبنية الخضراء (USGBC)، ليصبح بذلك أول مبنى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يحصل على هذه الشهادة في فئة الرواد، وهي أعلى فئة ضمن نظام «المرآب الذكي»، النظام الوحيد على مستوى العالم لتقييم مواقف السيارات الذكية والمستدامة. واستوفى المرآب كل معايير التصميم والتشغيل والابتكار في استخدام التقنيات وكفاءة استهلاك الطاقة، وتقليل الأثر البيئي، إضافة إلى الكفاءة التشغيلية وجودة البرامج. وقد حصل المرآب على 102 نقطة، في حين تتطلب الشهادة في فئة «الرواد» الحصول على 90 نقطة.

مبنى الشراع

سيكون المبنى الرئيسي الجديد لهيئة كهرباء ومياه دبي الذي يحمل اسم «مبنى الشراع»، أعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي صفري الطاقة في العالم. ويعادل إجمالي الطاقة المستخدمة في المبنى على مدار العام أو يقل عن الطاقة التي ينتجها. وتم تصميم المبنى للحصول على التصنيف البلاتيني الخاص بالمباني الخضراء - الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، ومعايير نظام (WELL) الذهبي العالمي للمباني الخضراء.

وستبلغ مساحة المبنى الجديد أكثر من مليوني قدم مربع، وسيتكون من 15 طابقاً إضافة إلى سرداب و4 طوابق للمواقف، بطاقة استيعابية تصل إلى 5.000 شخص. وسيتم تركيب ألواح شمسية كهروضوئية على سطح المبنى على مساحة تزيد على 20.000 متر مربع، بقدرة إنتاجية تزيد على 4.000 كيلووات.

كما سيتضمن المبنى أكثر من 1.000 متر مربع من الألواح الكهروضوئية المدمجة. ويبلغ إجمالي الطاقة المتجددة التي سينتجها المبنى أكثر من 6.500 ميجاوات ساعة سنوياً. ومن المتوقع أن يقل استهلاك المياه في المبنى بنسبة 50% عن المباني التقليدية. وسيتصل مبنى هيئة كهرباء ومياه دبي الجديد بشكل مباشر مع مترو دبي، وذلك لتشجيع استخدام وسائل النقل العامة وتقليل الازدحام المروري وتخفيض البصمة الكربونية. وسيستخدم المبنى تقنيات إنترنت الأشياء، والبيانات الكبيرة والمفتوحة والذكاء الاصطناعي، وأحدث وسائل إدارة المباني الذكية.

توزيع الطاقة

حصل مجمّع قطاع توزيع الطاقة التابع للهيئة في منطقة الروية على التصنيف البلاتيني الخاص بالمباني الخضراء – الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (الإصدار الرابع V4) (LEED) من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء، محققاً 86 نقطة. ويستهلك المجمع طاقة أقل بنحو 30% مقارنة بالمباني التقليدية، ويسهم في تقليل استخدام المياه الداخلية بنسبة 51.46% والخارجية بنسبة 60%. وقد حصلت 41% من مواد المبنى على اعتماد إعلان المنتج البيئي (EPD)، فيما نالت 26% من مواده شهادة اعتماد إعلان المنتج الصحي. كما يشتمل المجمّع على نظام للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 663 كيلووات. ويوفر المبنى بيئة عمل صحية متكاملة لتعزيز سعادة الموظفين من خلال العديد من المزايا منها الحفاظ على أعلى درجات نقاوة الهواء داخل جدرانه من خلال نظام عالي الكفاءة لتنقية الهواء، ومراقبة مستويات ثاني أكسيد الكربون بشكل دوري. ويسهم المبنى في تحقيق وفورات كبيرة على المدى البعيد في استهلاك الكهرباء والمياه مقارنة بالمباني التقليدية.

مركز الابتكار

نال مركز الابتكار التصنيف البلاتيني الخاص بالمباني الخضراء - الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، وسجل 101 نقطة من أصل 110 في الربع الأول من عام 2020. ويحقق المركز كفاءة عالية في ترشيد استهلاك المياه وتعزيز كفاءة الطاقة والابتكار في التصميم. ويقوم المبنى أيضاً بتجميع مياه الأمطار ويعالج المياه المعاد تدويرها في الموقع. علاوة على ذلك، يقلل من استهلاك الطاقة بنحو 24٪، دون استخدام الطاقة المتجددة. ويتم تغطية 100٪ من استهلاك الطاقة السنوي للمبنى من خلال أنظمة إنتاج الطاقة المتجددة في الموقع نفسه، من خلال الألواح الكهروضوئية المدمجة في جدران المبنى ومحطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية ونظام الماء الساخن الشمسي. ويوفر المبنى أكثر من 50٪ من المياه في جميع مكوناته. وأثناء بنائه، تم استخدام 24٪ من مواد البناء المصنعة والموردة محلياً.

مركز البحوث

يعد مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، مركز الأبحاث الوحيد في دولة الإمارات الذي يركز على الطاقة المتجددة وتقنيات الشبكات الذكية وكفاءة الطاقة. وحصل المركز على التصنيف البلاتيني الخاص بالمباني الخضراء- الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) عام 2019.

ويوجد ألواح شمسية كهروضوئية على سطح المبنى وعلى سطح مواقف السيارات، وألواح كهروضوئية مدمجة في جدران المبنى. ويسهم المبنى في تقليل استهلاك الطاقة بأكثر من 25%، إضافة إلى ترشيد أكثر من 50% من كمية المياه المستهلكة. ويتضمن المركز مواد معاد تدويرها بنسبة تزيد عن 30%.

محطة الشبكة الذكية

تجمع محطة الشبكة الذكية ما بين مفهوم الشبكات والمباني الذكية، حيث تعمل الهيئة على استكشاف وتطوير التقنيات التي تربط المباني الذكية مع بعضها البعض لتبادل المعلومات والمساعدة في تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والاستفادة المثلى من الطاقة المتجددة في المدن الذكية. وتسلط المحطة الضوء على مفهوم نموذج المدينة الذكية من خلال عرض ثلاثة مفاهيم وهي: المكتب الذكي، والمبنى الذكي، والمصنع الذكي. وتشتمل محطة الشبكة الذكية على نظام للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 200 كيلووات، ونظام لطاقة الرياح بقدرة 9 كيلووات، ونظام بطاريات ليثيوم أيون بسعة 500 كيلووات ساعة لتخزين الطاقة التي يتم إنتاجها واستخدامها عند الحاجة، والبنية التحتية المتقدمة للقياس، ومبردات الهواء الذكية، ووحدة تخزين حرارية بسعة 100 طن لتكييف الهواء وذلك لتخزين الطاقة الإضافية في وحدة التخزين الحراري.

وتتضمن المحطة المرآب الأخضر في منطقة الروية الذي تم إنشاؤه وفقاً لمواصفات تصنيف المجمعات الذهبية الخاصة بالمباني الخضراء «الريادة في الطاقة والتصميم البيئي» من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء. ويتكون المشروع من 10 مبانٍ مختلفة توفر مكان لسيارات أسطول هيئة كهرباء ومياه دبي، وورش الإصلاح والصيانة وغيرها من المرافق ذات الصلة اللازمة للقيام بأنشطة التشغيل والإصلاح والصيانة الكاملة لسيارات الأسطول في بيئة مستدامة. وحققت المحطة وفورات وصلت إلى أكثر من 34٪ من الطاقة، وأسهمت في تقليل استخدام المياه بنسبة 48٪، وتقليل استخدام المياه الصالحة للشرب بنسبة 52.09٪، وتقليل استنزاف المياه المعاد تدويرها بشكل فعال، لأغراض التبريد.

جامع الريان في حتا

أنشأت الهيئة في منطقة حتا، أول مسجد في العالم يحصل على التصنيف البلاتيني الخاص بالمباني الخضراء – الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (الإصدار الرابع) (LEED v4) من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء، محققاً 83 نقطة. ويستوعب المسجد أكثر من 600 مصلٍ، على مساحة 1050 متراً مربعاً وفق أعلى معايير الاستدامة البيئية. ويشتمل المسجد على مئذنة يصل ارتفاعها إلى 25 متراً، ومواقف للسيارات والدراجات الهوائية ومرافق مخصصة لأصحاب الهمم، ومحطة «شاحن أخضر» للسيارات الكهربائية. ويساهم المسجد في ترشيد نحو 25.6% من الطاقة و55% من المياه. واستخدمت الهيئة مواد بناء مصنوعة من مواد معاد تدويرها في بناء المسجد، وتستخدم نظاماً عالي الكفاءة لتنقية الهواء لتوفير بيئة صحية مستدامة داخل المسجد. كما يجري العمل حالياً على الانتهاء من تركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية لتزويد المسجد بالطاقة النظيفة، إضافة إلى وحدة لمعالجة المياه المستخدمة للوضوء لإعادة استخدامها لأغراض الري والتنظيف وغيرها.

«مورو»

يعد مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» المملوك بالكامل للهيئة، أول مركز بيانات معتمد يحصل على التصنيف البلاتيني الخاص بالمباني الخضراء «الريادة في الطاقة والتصميم البيئي» في المنطقة. كما حصل المركز على تصنيف من معهد تصميم Tier3 + Uptime وهي منشأة معتمدة من STARS من المستوى 3. ويعتمد المركز التدابير المناسبة لدعم الاستدامة وتقليل التأثير البيئي الذي تفرضه الظروف الجوية القاسية في دبي. وقد حقق المركز انخفاضاً بنسبة 46٪ تقريباً في استخدام المياه في جميع التركيبات، وأسهم في تحسين أداء الطاقة من خلال توفير 37.76٪ من تكاليف الطاقة، كذلك يستخدم المركز مواد معاد تدويرها، تصنيعها وتوريدها محلياً وإقليمياً.

ديكاثلون

نظمت الهيئة الدورتين الأولى والثانية من المسابقة العالمية للجامعات لتصميم المنازل المعتمدة على الطاقة الشمسية (ديكاثلون الطاقة الشمسية - الشرق الأوسط)، للمرة الأولى في الشرق الأوسط وإفريقيا، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في إطار الشراكة بين هيئة كهرباء ومياه دبي والمجلس الأعلى للطاقة في دبي مع وزارة الطاقة الأمريكية، بجوائز إجمالية تزيد عن 20 مليون درهم. وتعتبر المسابقة الأكبر والأكثر تنافسية وتحدياً بين الجامعات العالمية. وتهدف المسابقة إلى تشجيع الفرق الجامعية على تصميم وبناء وتشغيل نماذج مستدامة لمنازل تعمل بالطاقة الشمسية؛ تتميز بالكفاءة من حيث التكلفة واستهلاك الطاقة، مع التركيز على الحفاظ على البيئة ومراعاة الظروف المناخية للمنطقة. وجمعت دورتا المسابقة أكثر من 1000 طالب وأكاديمي من مختلف جامعات العالم. وتعمل المسابقة على تعزيز دور الهيئة في تسريع التحول نحو المباني صفرية الطاقة في دبي، وتأسيس نموذج مستدام لتوفير الطاقة داعم للنمو الاقتصادي دون الإضرار بالبيئة ومواردها.

جوائز مرموقة

وتتويجاً لجهودها في مجال الاستدامة والمباني الخضراء، حصلت الهيئة على جائزة «الريادة» في الشرق الأوسط لعام 2021 من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء. كما فازت الهيئة عام 2020 بجائزتين من جوائز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للأبنية الخضراء، وحصدت جائزة «مشروع المبنى ذو الانبعاثات الصفرية للعام» عن مركز الابتكار؛ وجائزة «مشروع التصميم المستدام للعام» عن «مبنى الشراع».

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