وفد «إسعاف دبي» يبحث التعاون مع مستشفى «السعودي الألماني»

المصدر: دبي - البيان

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زار وفد من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف برئاسة المدير التنفيذي خليفة الدراي المستشفى السعودي الألماني بدبي لبحث التعاون المشترك بين الطرفين في تقديم خدمات الإسعاف الطارئة للمرضى والمصابين والحالات الحرجة.

وبحث الوفد مع الدكتورة ريم عثمان المديرة الإقليمية لمجموعة مستشفيات السعودي الألماني وعدد من المسؤولين سبل دعم أوجه التعاون المشترك وخاصة ما يتعلق باستقبال الحالات الحرجة من المرضى والمصابين وتقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة للمرضى والمصابين من خلال مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

وأطلع الوفد في الزيارة، على التوسعات الجديدة للمستشفى والتي تضم ثلاثة مستشفيات تخصصية للعظام والأطفال والنساء من المخطط افتتاحها قريباً.

وتفقد الوفد في الزيارة التجهيزات والتحضيرات الطبية في قسم الطوارئ بالمستشفى وناقش مع إدارة المستشفى السعودي الألماني إمكان المساعدة على علاج الحالات المزمنة والمستعصية التي ترد من محيط منطقة البرشاء التي يقع فيها المستشفى ومناطق دبي كافة لتقليل زمن نقل المرضى للطوارئ بالمستشفى والحفاظ على حياة المصابين، كما سيساعد وجود قسم الطوارئ الجديد الخاص بمستشفى النساء والتوليد الجديد على زيادة أسرة الطوارئ الطبية في السعودي الألماني دبي إلى 55 سريراً، ما يجعلها الأكبر في القطاع الطبي الخاص في دبي.

وقالت الدكتورة ريم عثمان إن التعاون المشترك الناجح مع (إسعاف دبي) حقق في السنوات الماضية الهدف المرجو للحفاظ على سلامة المرضى والحالات الطارئة التي يستقبلها المستشفى، موجهة الشكر للمدير التنفيذي للمؤسسة خليفة الدراي على حرصه الدائم لتقديم الخدمات الإسعافية والطبية للمقيمين في دبي وحرصه على تثبيت وتعزيز العلاقة بين القطاع الحكومي والخاص ما ينعكس إيجاباً على المرضى وسلامتهم.

خليفة الدراي في صورة جماعية خلال الزيارة | من المصدر

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