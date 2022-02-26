عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية بريطانيا يبحثان هاتفياً العلاقات الاستراتيجية والأوضاع الإقليمية والدولية

المصدر: وام

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بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع معالي ليز تروس وزيرة خارجية بريطانيا العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين وتعاونهما الاستراتيجي وسبل تعزيزه في المجالات كافة.

كما تبادل سموه ومعالي ليز تروس وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وبحثا القضايا محل الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات والمملكة المتحدة ترتبطان بعلاقات تاريخية راسخة ..وهناك حرص متواصل من البلدين على تعزيزها وتنمية أطر التعاون في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما.

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