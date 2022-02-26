الشرطة السياحية في دبي تتلقى 1430 ملاحظة واستفساراً وطلب مساعدة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تلقت إدارة الشرطة السياحية بدبي 1430 ملاحظة واستفسارا وطلب مساعدة من الجمهور العام الماضي عبر مختلف قنوات التواصل الالكترونية والذكية.

وأكد العميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية أن شرطة دبي وانطلاقا من حرصها على إثراء تجربة المتعاملين مقيمين وسياحا في إمارة دبي ومنحهم رحلة سعيدة ومميزة لمختلف معالم دبي ومناطقها السياحية تستثمر مختلف قنوات التواصل الإلكترونية والذكية للوصول إلى الجمهور في كل مكان وتقديم خدماتها ومساعداتها في أي وقت، مشيرا إلى إمكانية لجوء أفراد المجتمع إلى الشرطة السياحية لطلب المساعدة، أو الاستفسار أو تقديم الملاحظات والمقترحات، عبر البريد الالكتروني touristpolice@dubaipolice.gov.ae أو عبر الاتصال بالرقم 901 أو تطبيق شرطة دبي الذكي على منصات "الأندرويد" و"الآيفون" و"هواوي".

وبين أن إدارة الشرطة السياحية استجابت إلى 808 طلب مساعدة العام الماضي و419 استفسارا وتلقت 203 ملاحظة ومقترح هذا إلى جانب تنفيذهم للعديد من المحاضرات التوعوية للشركاء والمتعاونين معهم لتقديم خدمات ترقى لتطلعات المتعاملين والزوار وترفع من مؤشر سعادتهم.

ونوه إلى أهمية جهود التوعية في واحد من أهم القطاعات في الدولة خاصة وأن إمارة دبي اليوم تستضيف إكسبو 2020 دبي الحدث العالمي الأضخم ما يستوجب تكثيف الجهود التوعوية لتعزيز إجراءات التواصل والتعامل في المواقف المختلفة مع السياح.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز