مسؤول أممي يثمن مبادرات الإمارات لحماية البيئة وتعزيز الاستدامة

المصدر: وام

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ثمن عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" التابعة للأمم المتحدة، مبادرات دولة الإمارات لحماية البيئة وتعزيز الاستدامة .

و أكد أن قمة مستقبل الغذاء التي عقدت في اكسبو 2020 دبي بمشاركة أكثر من 192 دولة من مختلف العالم، تُعد مناسبة عالمية مهمة؛ لمناقشة التحديات التي تواجهها المنطقة والعالم، خاصة المتعلقة بالأمن الغذائي، مؤكداً أن استضافة الإمارات لقمة المناخ العالمية 2023 يمثل تأكيداً على دعمها الدائم للمبادرات البيئية والاستدامة.

وكشف الواعر في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام"، خلال مشاركته في قمة الغذاء في إكسبو دبي ان هناك 7 دول في الشرق الأدنى وشمال افريقيا ستصنف ضمن الدول الأكثر جفافاً، خلال العقد القادم، مشددا على ان قضية التغييرات المناخية تعد أبرز وأهم التحديات التي يواجها الأمن الغذائي العالمي، التي أثرت على الأنماط التقليدية لهطول الأمطار التي يعتمد عليها المزارعون في انتاج الغذاء، علاوة على أن المنطقة تعاني من ندرة المياه ونقص الموارد المائية، حيث تعتبر أقل حظا في المياه في العالم.

وثمن المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة، الدور المحوري التي تلعبه دولة الإمارات في المبادرات البيئية، لافتاً لافتا إلى ان الإمارات بادرت بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية؛ لإطلاق "مبادرة AIM4C "، التي تهدف إلى معالجة تغير المناخ والجوع العالمي من خلال توحيد الجهود المشتركة، لزيادة الاستثمار بشكل كبير وغير ذلك من أشكال الدعم ، في الزراعة الذكية مناخيًا وابتكار النظم الغذائية.

ودعا الواعر ، عبر منصة إكسبو دبي، العالم إلى النظر في الأفكار المبتكرة كوسيلة جديدة لتحقيق الأمن الغذائي، قائلاً: عقدنا – منظمة الفاو التابعة للأمم المتحدة – بالاتفاق مع وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، قمة الغذاء من أجل لفت الأنظار وعقد جلسات عمل مع المختصين والخبراء لبحث أفضل الحلول الابتكارية الجديدة ، لمواجهة التحديات العالمية التي تؤثر على الأمن الغذائي، من ندرة المياه والتغير المناخي، الاحتباس الحراري، والتصحر، علاوة على النزاعات المسلحة التي توسعت جغرافياً، وزمنياً حيث استمرت لأكثر من عقد كامل".

و أشار إلى ان الزراعة تأثرت بتلك الحروب والنزاعات المسلحة، حيث أثرت على قدرة الأراضي على الإنتاج، وتحول المزارعين إلى مهاجرين مشردين سواء هجرة داخلية او خارجية ، خاصة انهم يشكلون الذراع الرئيسي المسؤول عن الامن الغذائي في العالم، فضلاً عن الزيادة السكانية المضطربة عالمياً -التوسع الحضري السريع-.

مبادرات

صوص المبادرات والآليات التي تقدمها "الفاو" لتقليص الفجوة الغذائية، أكد المسؤول الأممي أن أحد الآليات المبتكرة الجديدة التي تقدمها منظمة الفاو من خلال مكتبها الإقليمي هو تعزيز الرقمنة في التجارة البينية بين دول المنطقة و خاصة تجارة المواد الغذائية ، لتمكين الدول من الحصول على أقصى قدر من الأمن الغذائي، وتوفير الاحصائيات والبيانات اللازمة حول أسعار الغذاء والسوق العالمي للغذاء، وأماكن توزيع الغذاء، و توفر المنظمة للدول الطريقة لتحقيق الأمن الغذائي لشعوبها.

ولفت إلى ان منظمة الأغذية والزراعة أطلقت مؤخراً، بموافقة الدول الأعضاء، الإطار الاستراتيجي 2022-2031، من أجل التحول إلى نظم زراعية غذائية أكثر فعالية وصموداً واستدامة، كما قدم"الفاو" مبادرة لمعالجة ندرة المياه، بهدف الاستخدام الأمثل للموارد المائية من أجل توفير المياه عبر التقنيات الحديثة، ومبادرة تخضير الزراعة، والتحول الأزرق من خلال تشجيع دول المنطقة علي المزارع السمكية كبديل للنظم الغذائية ، من خلال رفع الوعي لدي كل أصحاب المصلحة ، وزيادة المنتج من الأسماك كبديل عن اللحوم والبروتينات.

وأضاف المسؤول الإقليمي لمنظمة "الفاو" أن اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة قمة المناخ العالمية "COP28" عام 2023، - بعد جمهورية مصر العربية التي تستضيف القمة المقبلة نهاية العام الجاري-، يجسد ويؤكد دعم الإمارات المبادرات الهادفة إلى الحفاظ على البيئة والاستدامة.

وحول أهداف المنظمة وأهميتها لتحقيق التنمية المستدامة، قال: يبدو أن القضاء على الجوع بحلول عام 2030 بعيداً عن الواقع، لذا نحتاج إلى المزيد من التعاون الدولي، لأن العوامل التي تقوض الأمن الغذائي العالمي؛ هي عوامل تتجاوز الحدود الإقليمية وبالتالي تستدعي حلولاً منسقة عالمياً.

وبخصوص الجهود المبذولة للاستجابة لتأثيرات جائحة"كورونا" على الأمن الغذائي، أكد المسؤول الأممي ان "الفاو" تعمل على تحليل طريقة تأثير الجائحة على قطاع الأغذية والزراعة. وأجرت المنظمة تقييمات لفهم حجم الضرر الذي لحق بالأمن الغذائي، وتعزيز قدرة أنظمة الأغذية الزراعية في منطقتنا على الصمود لتحمل أي صدمات مماثلة في المستقبل.

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