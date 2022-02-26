أحمد بن سعيد ونهيان بن مبارك يحضران حفل زفاف نجل محمد علي بـن كلي

المصدر: وام

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حضر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل الاستقبال الذي أقامة محمد علي عبداللـه بـن كلي بمناسبة زفاف نجله خالد إلى كريمة خالد عبدالله الشيخ مبارك الشامسي.

كما حضر الحفل، الذى أقيم بفندق الميدان بدبي، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان رئيس الاتحاد الإماراتى لكرة القدم والشيح حميد بن أحمد المعلا والشيخ علي بن طالب القاسمي والشيخ مبارك بن نهيان بن مبارك آل نهيان والشيخ فيصل بن عبدالله المعلا، وعدد من كبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.

وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية.

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