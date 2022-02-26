«الاتحادية للهوية» تنظم ملتقى الشركاء الاستراتيجيين

المصدر: ابوظبي - وام

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نظمت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ «ملتقى الشركاء الاستراتيجيين 2022» عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك لمناقشة خطط الهيئة الاستراتيجية للمواءمة مع السيناريوهات المستقبلية والمستجدات التنظيمية والتشغيلية لأعمال الهيئة ومستهدفاتها.

عقد الملتقى برئاسة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالإنابة وحضور مديري عموم القطاعات بالإنابة في الهيئة، وبمشاركة وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين من مختلف الجهات، بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذيين في الهيئة وعدد من الجهات الحكومية والخاصة.

تناول الملتقى تسليط الضوء على أهمية دور مختلف الأطراف في تحقيق الأداء الأمثل ضمن المجالات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير التعاون المتبادل لبلوغ الأهداف الاستراتيجية، كما تضمن عرض نتائج استطلاع الشركاء للعام الماضي 2021 فضلاً عن استعراض حزمة من المشاريع والمبادرات التطويرية التي تستهدف تعزيز منظومة الأعمال في الهيئة ورفدها بالقدرات الداعمة للمضي باتجاه الريادة في إطار الشراكات المؤسسية وتقديم الخدمات وفق أعلى معايير التميز.



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