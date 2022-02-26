الشيخة فاطمة ورئيسة تنزانيا تناقشان التعاون بشؤون الأسرة

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، أمس، سامية صولوهو حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة الصديقة التي تقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات.

ورحبت سموها - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الريف - بزيارة الرئيسة التنزانية ضيفة كريمة في دولة الإمارات، متمنية لها زيارة ناجحة وموفقة.

وبحثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ورئيسة تنزانيا.. فرص تنمية التعاون في مختلف الجوانب المتعلقة بالأسرة والطفولة وتمكين المرأة وتنمية قدراتها والارتقاء بدورها في البلدين.

وأشادت سامية صولوهو حسن بالدور الرائد الذي تقوم به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في جميع مجالات دعم المرأة وتنمية قدراتها وإمكاناتها، إضافة إلى حماية الطفولة وتعزيز دور الأسرة وتوفير الإمكانات والسبل الكفيلة بتماسكها.. مثمنة الاهتمام الذي تبديه سموها بالقضايا الإنسانية والخيرية والمبادرات النوعية التي تطلقها في هذا الشأن..

وأشارت في هذا السياق إلى أهمية مبادرة «سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلم والأمن» التي أطلقتها بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وثمنت في هذا السياق الدعم الهام الذي تقدمه دولة الإمارات لتنزانيا للنهوض بالقطاعات التنموية، خاصة مشاريع الصحة والتعليم والمياه والبنية التحتية وغيرها.

وأعربت رئيسة تنزانيا عن شكرها وتقديرها لسمو الشيخة فاطمة لحسن الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظيت بهما منذ وصولها والوفد المرافق إلى دولة الإمارات.. معربة عن تمنياتها لسموها بدوام الصحة والسعادة ولدولة الإمارات ولشعبها بمزيد من التقدم والازدهار. وقد أقامت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك مأدبة غداء تكريماً للرئيسة الضيفة.

حضر اللقاء والمأدبة عدد من الشيخات، إلى جانب عدد من أعضاء الوفد المرافق للرئيسة التنزانية.

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