راشد النعيمي يفتتح معرضاً يرصد ابتكارات بلدية عجمان

المصدر: عجمان - وام

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افتتح الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان معرض «show experience» لتسليط الضوء على أبرز التجارب والمشاريع الابتكارية المطبقة والتي أطلقتها الدائرة إضافة إلى تجارب الحلول الرقمية المنفذة لدى الشركاء في الإمارة من كبرى شركات التكنولوجيا.

وأكد الشيخ راشد بن حميد خلال إطلاق المعرض الذي ينظمه مركز عجمان بحضور عبد الرحمن النعيمي مدير عام الدائرة والمديرين التنفيذيين: إن الابتكار بوصلة التقدم وعنوان النجاح والازدهار في مجالات الحياة كافة، وهو أسلوب ناجح للتغيير والتطوير المنشود، مشيراً إلى أن الدائرة قطعت شوطاً كبيراً في مضمار الابتكار. وقال: خدماتنا اليوم ذكية وأنظمتنا متطورة ومبادراتنا تتميز بالإبداع والخروج عن المألوف وتسخير الأساليب المبتكرة.

ومن جانبه، أعرب عبد الرحمن النعيمي، عن فخره بالكفاءات الداخلية في تنظيم المعرض الحيوي وجمع العقول المفكرة وتسليط الضوء على المشاريع الابتكارية، موضحاً أن المعرض يضم مشروع المختبر المتنقل ومشروع رقيب والتطبيق الذكي «MPDA» بالإضافة إلى مشروع التفتيش الذكي للبنى التحتية «I-Spot» ومشروع المواقف الذكية، والتي تعد جميعها مشاريع مبتكرة، تستهدف التسهيل وتبسيط الإجراءات وتحويل إمارة عجمان لمدينة ذكية ينعم سكانها بالعيش الرغيد.

ومن جهتها، أوضحت الشيخة نورة حميد النعيمي مدير مركز عجمان X، رئيس فريق عمل شهر الإمارات تبتكر 2022، أن المعرض يتزامن مع شهر الإمارات تبتكر والذي يعد حدثاً وطنياً يسعى لترسيخ مبادئ الإبداع ونشر وتعزيز ثقافة الابتكار، منوهة إلى أن الدائرة أعدت خطة شاملة لتنظيم فعاليات متنوعة في مقرها ومبانيها في مدينة عجمان ومنطقتي مصفوت والمنامة.

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