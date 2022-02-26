«كهرباء دبي» تنظم حلقات «آفاق المستقبل»

المصدر: دبي - البيان

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ضمن جهودها لترسيخ ثقافة الابتكار بين الموظفين وأفراد المجتمع، وفي إطار رؤيتها كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي سلسلة حلقات «آفاق المستقبل» الافتراضية ضمن فعاليات أسبوع الابتكار في الهيئة الذي نظمته من 22 إلى 25 فبراير 2022. واستضافت الحلقات نخبة من الخبراء من داخل وخارج الهيئة للحديث عن موضوعات متنوعة في مجال الابتكار.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن سلسلة حلقات «آفاق المستقبل» تدعم «شهر الإمارات للابتكار» الذي ينظم تحت شعار «الإمارات تبتكر 2022»، ويهدف إلى ترسيخ ثقافة الابتكار الحكومي وتعزيز المشاركة المجتمعية في ابتكار تجارب ومبادرات مستقبلية يتم توظيفها في دعم التوجهات الحكومية في الدولة التي جاءت في المركز الأول عربياً، للعام السادس على التوالي، في المؤشر العالمي للابتكار لعام 2021، والذي أصدرته المنظمة الدولية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة.

وأضاف معالي الطاير: في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل الابتكار ثقافة عمل وأسلوب حياة مجتمعية، تتبنى الهيئة الابتكار كثقافة مؤسسية راسخة لتصميم وتطوير نماذج عمل تواكب متطلبات الخمسين عاماً المقبلة. وبعد عام واحد من إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لبرنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء «سبيس دي»، أطلقنا الشهر الماضي القمر الاصطناعي النانوي «ديوا – سات 1»، لتصبح الهيئة بذلك أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم تعمل على تطوير حلول مبتكرة بالاعتماد على تقنيات الأقمار الاصطناعية النانوية. ويؤكد هذا الإنجاز ريادة الهيئة في تطوير واستخدام أحدث التقنيات العالمية لتوفير حلول لتحسين العمليات والتخطيط والصيانة الاستباقية لأنظمة المؤسسات الخدماتية. وتم تصميم وتطوير «ديوا – سات 1» في مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

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