دبي تخفف الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بكورونا

المصدر: البيان

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تماشياً مع القرارات الاتحادية لتخفيف الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بكوفيد-19، تعلن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، البدء في تطبيق الإجراءات الجديدة اعتباراً من السبت الموافق 26 فبراير 2022.

وتشمل الإجراءات الجديدة:

- إلزامية ارتداء الكمامات في المناطق المغلقة، وأن تكون اختيارية في المناطق المفتوحة.

-إلغاء الحجر الصحي للمخالطين ممن لا يعانون من أية أعراض.

كما تعلن اللجنة عن تحديث بروتوكول السفر للقادمين إلى دبي:

- للمطعمين: إبراز شهادة تطعيم كوفيد-19 معتمدة تحتوي على QRCode

- لغير المطعمين: إبراز نتيجة فحص PCR معتمدة خلال 48 ساعة أو شهادة تعافي من إصابة كوفيد-19 خلال شهر واحد من موعد السفر تحتوي QRCode.

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