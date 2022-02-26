دبي تخفف الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بكورونا
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تماشياً مع القرارات الاتحادية لتخفيف الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بكوفيد-19، تعلن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، البدء في تطبيق الإجراءات الجديدة اعتباراً من السبت الموافق 26 فبراير 2022.
وتشمل الإجراءات الجديدة:
- إلزامية ارتداء الكمامات في المناطق المغلقة، وأن تكون اختيارية في المناطق المفتوحة.
-إلغاء الحجر الصحي للمخالطين ممن لا يعانون من أية أعراض.
كما تعلن اللجنة عن تحديث بروتوكول السفر للقادمين إلى دبي:
- للمطعمين: إبراز شهادة تطعيم كوفيد-19 معتمدة تحتوي على QRCode
- لغير المطعمين: إبراز نتيجة فحص PCR معتمدة خلال 48 ساعة أو شهادة تعافي من إصابة كوفيد-19 خلال شهر واحد من موعد السفر تحتوي QRCode.